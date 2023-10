Napoleon, nuovo trailer ufficiale per il film con Joaquin Phoenix

Nella clip estesa, una lunga anticipazione delle sequenze di battaglia che rendono spettacolare il film e nuove prospettive dei complessi rapporti che legano i personaggi principali. La pellicola arriva nelle sale italiane il 23 novembre

A poco più di un mese dal debutto in sala di Napoleon, il kolossal biografico di Ridley Scott dedicato a Bonaparte con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista, Sony Pictures ed Apple Tv + hanno diffuso nuovo materiale sull'attesa pellicola. Oltre a un nuovo e accattivante poster, un nuovo trailer in italiano offre nuove prospettive sul titolo che si annuncia come uno spettacolo visivo imperdibile.

Le immagini del trailer al ritmo dei Black Sabbath Sono moltissimi i motivi per cui Napoleon di Ridley Scott è indicato come uno dei titoli più importanti della stagione e tutti sono più che evidenti nel nuovo trailer pubblicato sui canali ufficiali del film.

La clip, lunga oltre due minuti, si concentra sul protagonista, il candidato all'Oscar Joaquin Phoenix, al centro di dialoghi forti che illustrano la personalità leggendaria del generale che si proclamò imperatore dei francesi.

Il trailer si apre con le immagini montate di una massiccia battaglia tra i ghiacci, una delle annunciate sequenze action girate in maniera spettacolare e realistica di cui è ricco il lungometraggio. Seguono frammenti di dialogo enfatizzati dagli interpreti e un richiamo al personaggio di Vanessa Kirby, Giuseppina de Beauharnais, prima moglie di Napoleone che lasciano intuire la chimica perfetta che si è creata durante le riprese tra il protagonista e l'attrice britannica candidata all'Oscar. Seguono le scene dell'ascesa e del declino di Bonaparte, dunque, di una delle parabole umane più avvincenti della storia. Al montaggio è stata aggiunta una colonna sonora datata ma contemporanea, War Pigs, brano del 1970, uno dei più conosciuti dei Black Sabbath. vedi anche Napoleon, due featurette del film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix

In streaming un montaggio di oltre quattro ore Napoleon uscirà in Francia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti il 22 novembre, il giorno successivo approderà nelle sale italiane. Il dramma storico prodotto da Apple Original Films in collaborazione con Sony Pictures avrà dunque un passaggio al cinema dove sarà disponibile in diversi formati, tra cui IMAX.

Scott, che ha lavorato anche alla sceneggiatura che è firmata a quattro mani con David Scarpa, ha rivelato con anticipo che la prima versione in streaming per Apple Tv + sarà quella distribuita al cinema, successivamente il pubblico della tv avrà a disposizione un montaggio esteso, una director's cut, che durerà circa quattro ore e dieci minuti e alla quale il regista sta attualmente lavorando.

Nel cast del film figurano anche anche Tahar Rahim, Youssef Kerkour, Edouard Philipponnat, John Hollingworth, e Alfredo Tavares. leggi anche Ridley Scott ha scritturato Phoenix in Napoleon dopo aver visto Joker

