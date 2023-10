Napoleon, due featurette del film di Ridley. VIDEO

Le featurette hanno mostrato parte del lavoro straordinario per raccontare la vita di uno dei più grandi condottieri di tutti i tempi. Ridley Scott: “Ho iniziato a pensare come Napoleone. Un’influenza che poteva rivelarsi positiva o fatale”

Napoleon metterà in luce tutte le sfumature di uno dei più celebri condottieri di tutti i tempi. Ridley Scott ha diretto Joaquin Phoenix nell’atteso film con Vanessa Kirby nel ruolo di Giuseppina di Beauharnais, prima moglie dell’imperatore.

Nella prima featurette (visibile nel video in apertura) il regista ha raccontato parte del lavoro per cercare di ricreare alcune delle battaglie più celebri di cui fu protagonista Napoleone. Ridley Scott ha dichiarato: “Quando giri un film di guerra, ogni cosa ha delle dimensioni imponenti. Volevo girare tutto insieme. Avevo 300 comparse, 100 cavalli e 11 telecamere sul campo. È stato incredibile perché ho potuto ricreare per davvero l’evento. Ho iniziato a pensare come Napoleone. Un’influenza che poteva rivelarsi positiva o fatale”.