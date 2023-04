Napoleon, svelata la scena della battaglia nel biopic di Ridley Scott

Il primo filmato di Napoleon , il biopic sull’imperatore e condottiero francese Napoleone Bonaparte diretto da Ridley Scott , ha debuttato lo scorso lunedì a Las Vegas in occasione del raduno CinemaCon . In un campo di battaglia innevato, Napoleone conduce sulla superficie di un lago ghiacciato le truppe nemiche russe e austriache. Caduti in trappola e aggrediti dai colpi di cannone che mescolano acqua, corpi e sangue, gli eserciti avversari si arrendono alla carneficina, osservata dal condottiero dall’alto di una collina. Protagonista della pellicola, che getta “uno sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone e sulla sua rapida, spietata ascesa come imperatore, visto attraverso il prisma della sua relazione dipendente e instabile con sua moglie e suo unico vero amore, Giuseppina, interpretata da Vanessa Kirby ”, è Joaquin Phoenix , già interprete di un altro film diretto da Scott, Il Gladiatore , per il quale nel 2001 ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar come Miglior attore non protagonista nel ruolo dell’imperatore romano Commodo. L’attore, che nel 2020 ha infine ricevuto il riconoscimento dell’Academy come Miglior attore protagonista per il film Joker , nel biopic interpreta il visionario stratega militare che ha conquistato gran parte dell’Europa per poi assistere al crollo del suo impero.

IL FILM

La pellicola, prodotta da Apple Original Films e distribuita da Sony, uscirà nelle sale il 22 novembre 2023 prima di essere trasmessa in streaming su Apple TV+. Alla sceneggiatura di David Scarpa si è unita la regia di Ridley Scott, veterano di film di genere epico e storico come Il Gladiatore (2000), Exodus – Dei e re (2014) e The Last Duel (2021), che secondo il Presidente della Sony Pictures Tom Rothman “può fare opere cinematografiche che pochi, se non nessuno, dei registi della metà dei suoi anni possono fare”. Rothman ha poi sottolineato che, nonostante Scott non abbia ancora vinto un Oscar, il regista potrebbe presto ottenere il prestigioso riconoscimento perché un racconto epico di tale portata “non si vedeva da anni”. Nel cast, oltre al protagonista Joaquin Phoenix e a Tahar Rahim, Scott Caine, Ben Miles e Paul Rhys, compare anche Vanessa Kirby, diventata famosa a livello mondiale per il ruolo della Principessa Margaret nelle prime due stagioni di The Crown e candidata agli Oscar nel 2021 come Miglior attrice protagonista per il film Pieces of a Woman.