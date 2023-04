Napoleon: la trama del film

Napoleon si concentrerà sulla storia di un tiranno la cui ombra ha attraversato l’Europa, Napoleone Bonaparte. In particolare seguirà la tormentata storia d'amore dell’iconico personaggio francese con la sua prima moglie Josephine, interpretata da Vanessa Kirby. Josephine proveniva dalle colonie ed era nata da una famiglia aristocratica che possedeva una piantagione di canna da zucchero detentrice di schiavi in ​​Martinica. Si trasferì in Francia nel 1779 e si imbarcò in un matrimonio con suo cugino Alexandre de Beauharnais durante il crepuscolo dell'Ancien Régime. Dopo aver perso il suo primo marito alla ghigliottina durante il regno del terrore, Josephine divenne l'amante di Napoleone che in breve tempo diventò l'uomo più potente d’Europa.