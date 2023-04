Joker 2, Lady Gaga e Joaquin Phoenix ballano in foto e video dal set

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Lady Gaga e Joaquin Phoenix, il trucco da clown sul volto, cantano e ballano con movimenti scomposti sulla scalinata del Bronx, a New York, dove già nel 2019 l’attore aveva scatenato il protagonista di Joker sulle note di Rock and Roll Part 2 di Gary Glitter. Ora, nel sequel Joker 2: Folie à Deux, Joker non è più solo, ma accompagnato da Harley Quinn, almeno fino all’irruzione dei poliziotti armati alla fine della scena. Le foto e i video, provenienti dal paparazzatissimo set del film scritto e diretto da Todd Phillips, hanno fatto il giro del web e, nonostante la colonna sonora della scena danzante sia ancora sconosciuta, gli scatti e le riprese sembrerebbero confermare le voci sulla realizzazione di un musical. Resta ignota anche la trama della pellicola, che uscirà nei cinema americani nell'ottobre 2024 e che dovrebbe raccontare il periodo trascorso da Joker all’Arkham Asylum, il manicomio criminale in cui viene rinchiuso dopo i disordini causati a Gotham City. Il cast schiererà anche Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey.