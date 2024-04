Baby Reindeer, la "vera stalker" esce allo scoperto col Daily Mail

Serie TV

Jessica Gunning è Martha, la stalker di Donny in Baby Reindeer. Tante sono le serie TV in cui Gunning ha recitato. Protagonista di What remains nel ruolo di Melissa Young, ha interpretato il ruolo di Siân James nel film candidato ai Golden Globe e ai BAFTA Pride. Nel 2019, si è esibita al fianco di Cate Blanchett al National Theatre in When We Have Sufficiently Torturely Each Other