Le riprese di Joker 2: Folie a Deux sono in corso a Los Angeles e i curiosi hanno avvistato sul set Joaquin Phoenix nei panni di Joker e un suo sosia. L'attore stava girando alcune scene nei panni di Arthur Fleck, mentre un altro uomo più alto è apparso truccato nello stesso modo e vestito con un abito rosso che Arthur indossava nel primo film del 2019. Non c'era Lady Gaga che nel film veste i panni di Harley Quinn, ma quel "secondo Joker" potrebbe essere l'attore britannico Harry Lawtey, anche se l'identità non è stata confermata al momento. Joker 2 è atteso al cinema il 4 ottobre 2024, cinque anni dopo l'uscita del primo film.

Joker di Joaquin Phoenix approfondimento Joker: Folie à Deux, la prima immagine di Lady Gaga tratta dal film Sia Phoenix che questo sconosciuto co-protagonista sono stati visti correre per le strade del centro di Los Angeles lo scorso 4 marzo 2023. Phoenix è stato avvistato sul set con indosso un abito grigio chiaro, una camicia elegante marrone chiaro con una cravatta a righe grigie. Aveva il trucco di Joker sbiadito sul viso, completando il suo look con pantaloni e scarpe marroni abbinati. L'abito dell'attore era piuttosto impolverato, con sangue finto visibile sull'orecchio sinistro e su parte del mento, mentre si rilassava tra una ripresa e l’altra. Sebbene non siano stati forniti dettagli sulla scena, è possibile che ci sia stata un'esplosione di qualche tipo, che potrebbe spiegare i detriti polverosi sulla sua tuta. Mentre la maggior parte del suo trucco da Joker sembrava sparito, era chiaro che fosse completamente truccato prima di questi scatti, poichè si vedono ancora parti del trucco rosso e bianco.

Il Joker misterioso GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Il compagno misterioso di Joaquin Phoenix invece appare più alto ed è stato visto correre con i capelli verdi e il trucco bianco sul viso, indossando l'abito rosso con un gilet giallo che Arthur di Phoenix indossa nel primo film. L'attore ha completato il suo look con stivali neri mentre correva per le strade, anche se non è chiaro da cosa stesse effettivamente scappando. La produzione del sequel è iniziata all'inizio di dicembre 2022, ma non è noto quante riprese siano rimaste ancora da fare. Il Joker originale del 2019 è stato un successo di critica e commerciale, guadagnando 335,5 milioni di dollari in patria e 1,074 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Verso il sequel Phoenix ha portato a casa il suo primo premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Arthur Fleck, la sua prima vittoria dopo tre nomination. Il film originale, diretto da Todd Phillips, era originariamente pensato per essere un film stand-alone, avviando una serie di film DC più oscuri che non fanno parte del DC Extended Universe. Tuttavia, prima dell'uscita di Joker nell'ottobre 2019, sia Phillips che Phoenix avevano accennato alla possibilità di un sequel. Il film ha aperto in sala con 96 milioni di dollari, da un budget di soli 55 milioni di dollari. Finora si sa molto poco di Joker 2, tranne che introdurrà Lady Gaga nei panni di Harley Quinn, con il ritorno anche di Sophie Dumond di Zazie Beetz, e che sarà un musical. Il sequel è interpretato anche da Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener in ruoli non specificati.