Margot Robbie è felice che Lady Gaga interpreti Harley Quinn

L'attrice ha interpretato il personaggio creato da Paul Dini e Bruce Timm per la serie tv animata Batman nei film Suicide Squad del 2016, Birds of Prey del 2020 e The Suicide Squad del 2021. E ora dà la sua benedizione a Lady Gaga, che si calerà in quel ruolo in Joker 2. "Ci farà qualcosa di incredibile"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Margot Robbie ha dato la sua benedizione per l'interpretazione che Lady Gaga farà della “sua” Harley Quinn.

Robbie ha interpretato il personaggio creato da Paul Dini e Bruce Timm per la serie televisiva animata Batman, rendendola per la prima volta in assoluto un personaggio in carne e ossa. L'ha fatto nei film Suicide Squad del 2016, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn del 2020 e The Suicide Squad - Missione suicida del 2021, per questo ci viene (e le viene, anche) da definire Harley Quinn un po' “sua”.

Ma da quando arriverà nelle sale l'attesissimo Joker 2, quel personaggio sarà anche un po' di Lady Gaga, che per l'occasione si calerà nella parte.