Joker 2 sarà un musical. Forse con Lady Gaga nei panni di Harley Quinn

L'8 giugno il regista Todd Phillips ha annunciato il titolo del sequel di Joker, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 3 ottobre 2019, che si chiamerà Joker: Foliè a deux, cioè "Follia a due". Tale termine è utilizzato in ambito psichiatrico per indicare un disturbo mentale condiviso da due persone che sono a stretto contatto tra di loro. Un dettaglio che confermerebbe la presenza di Harley Quinn nel sequel del pluripremiato film di Todd Phillips.

approfondimento Joker, in lavorazione il sequel: ecco quale sarà il titolo A tal proposito, tra le star in lizza per interpretare la fidanzata del Joker ci sarebbe anche Lady Gaga. Secondo l’Hollywood Reporter, l’artista è già in trattative con la produzione per il ruolo dell’ex psichiatra del Manicomio di Arkham, luogo dove ha conosciuto il Joker che, seducendola, l’ha portata dalla sua parte sia come partner criminale che come compagna di vita. Lady Gaga sarebbe in pole position per la parte, anche perché il sequel dovrebbe essere un vero e proprio musical, motivo per il quale la cantante sembra essere un passo avanti sulla concorrenza.

Ritorno al cinema per Lady Gaga approfondimento Chi è Harley Quinn Qualora l’accordo si concretizzasse, l’artista tornerebbe a lavorare con Todd Phillips. I due, infatti, hanno partecipato alla pellicola A star is born del 2018, dove Lady Gaga ha ottenuto una nomination ai Premi Oscar come Miglior attrice e vincendolo nella categoria della Miglior canzone originale. Todd Phillips, a quei tempi, era stato uno dei produttori mentre in Joker: Folié a deux sarà il regista. Il 25 maggio è uscito in tutte le sale cinematografiche Top Gun: Maverick, sequel del cult del 1986 con Tom Cruise nuovamente tra i protagonisti. In questa pellicola, Lady Gaga ha firmato la colonna sonora con la canzone Hold my hand, che ha immediatamente riscosso un successo importante. L’ultimo film al quale la cantante ha partecipato come attrice è stato House of Gucci del 2021, dove ha interpretato la vedova Patrizia Reggiani Gucci.

Da Margot Robbie a Lady Gaga? approfondimento The Suicide Squad, Margot Robbie è Harley Quinn. FOTO Harley Quinn ha debuttato nei cinema nel 2016 in Suicide Squad, film incentrato sugli anti-eroi della DC Comics, con l’australiana Margot Robbie a interpretarla. L’attrice ha ripreso tale ruolo per il sequel del 2021, cioè The Suicide Squad – Missione suicida e anche nello spin-off tutto al femminile Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn del 2020. Per Joker: Folié a deux, dunque, la celebre compagna di vita del nemico più iconico di Batman potrebbe cambiare volto, con Lady Gaga che sembra avere tutte le carte in regola per interpretarla. Il sequel di Joker, che dovremmo vedere tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, non sarà comunque l’ultima pellicola con Harley Quinn tra le protagoniste. In cantiere, infatti, c’è il film Gotham City Sirens, basato sull’inedito trio formato da Poison Ivy, Catwoman e proprio Harley Quinn. Tre nemiche tutte al femminile di Batman, legate all’Uomo-Pipistrello in maniera diversa tra loro, soprattutto la Donna-Gatto che impegnata in una complicata relazione sentimentale con l’eroe di Gotham City. Per il momento, non è ancora nota la data di uscita di questo film.