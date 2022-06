Joker, in lavorazione il sequel: ecco quale sarà il titolo

A distanza di quasi tre anni, è in lavorazione il sequel di Joker, film uscito il 3 ottobre 2019 con protagonista per la prima volta la nemesi storica di Batman . Attraverso un post su Instagram, Todd Phillips , il regista della pellicola, ha svelato il titolo ufficiale del secondo capitolo dedicato al criminale più famoso di Gotham City, cioè Folie a Deux (che tradotto dal francese significa “follia a due”). Il lungometraggio è in fase di sviluppo, ma non è ancora stata stabilita una data certa per la sua visione nelle sale cinematografiche ma, ipoteticamente, è presumibile un’uscita tra il 2023 e il 2024.

Il secondo capitolo di Joker dovrebbe svolgersi alcuni anni dopo le vicende che abbiamo visto nel primo film. Il lungometraggio del 2019, infatti, era decisamente drammatico ed esplorava a fondo la vita di Arthur Fleck e di come alcuni avvenimenti lo avessero portato ad assumere le sembianze del Joker , sino ai primi omicidi commessi, tra cui quello del conduttore tv Murray Franklin interpretato da Robert De Niro . Folie a Deux, invece, dovrebbe trattare l’ascesa del Joker alla criminalità di Gotham City, diventando quindi un vero e proprio cinecomic che analizzerà le azioni di Arthur Fleck/Joker. Per quanto concerne il cast, a parte Joaquin Phoenix confermato nel ruolo del protagonista, c’è ancora il massimo riserbo su chi saranno gli altri interpreti. Possibile, comunque, rivedere alcuni personaggi del primo capitolo, come Sophie Dumond interpretata da Zazie Beetz , presunto interesse amoroso di Arthur, oppure Frances Conroy che ha il ruolo della mamma del Joker, se non altro in forma di flashback.

I premi di Joker

Joker, il film che ha cambiato i cinecomics

Le recensioni estremamente positive hanno promosso il film tra i favoriti per l’edizione 2020 dei Premi Oscar con ben undici candidature. Di queste, due sono andate in porto: Joaquin Phoenix è stato premiato come Miglior attore, mentre la violoncellista islandese Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir ha vinto l’Oscar per la colonna sonora in Joker. Sempre in qualità di Miglior Attore, Joaquin Phoenix ha portato anche un Premio BAFTA, un Golden Globe e un Critics’ Choice Awards, stessi riconoscimenti ottenuti dalla musicista Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir. Alla mostra internazionale cinematografica di Venezia del 2019, Joker è stato eletto Miglior film. Tra gli altri premi, inoltre, citiamo due Satellite Award, uno per la Miglior sceneggiatura non originale a Todd Phillips e Scott Silver, l’altro ancora a Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir per la Miglior colonna sonora. In tutto il mondo, Joker ha incassato addirittura 1,074 miliardi di dollari al botteghino, di cui 6,2 milioni di euro in Italia. Nel weekend d’esordio ha portato a casa 96,2 milioni di dollari, superando così Venom come miglior esordio d’ottobre e quarto miglior debutto di sempre per un film vietato ai minori di 17 anni.