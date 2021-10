Joker 2, Joaquin Phoenix apre alla possibilità del secondo film

Durante una recente intervista, l'attore avrebbe fatto intendere che un sequel del capolavoro da lui interpretato nel 2019 potrebbe arrivare. Parlando del personaggio che ha impersonato nella pellicola di Todd Phillips, ha detto: “Ci sono delle cose che lo riguardano che potremmo esplorare in futuro”. Non si è però sbilanciato, aggiungendo che non sa dire se potrebbero “attualmente fare una cosa del genere”. Ma a dare speranza ai fan era già stato The Hollywood Reporter, secondo cui il 2° film si farà

Joaquin Phoenix ha parlato della possibilità di un sequel di Joker, non proprio dicendo che la cosa è certa, chiaramente, anche perché altrimenti la suspense dove la mettiamo? E soltanto un attore come Phoenix sa bene quanto la suspense sia fondamentale…

In realtà anche noi stiamo facendo il suo gioco, mettendo hype al fuoco… Per adesso nulla di certo, quindi non c’è ancora da brindare. Perché si tratterebbe davvero di brindare alla notizia dell’arrivo di un seguito del più grande capolavoro tra i film usciti nel 2019 (e che infatti ha fatto incetta di nomination all'Oscar, toccando il record di 11 candidature. E vincendo poi due statuette, oltre a due Golden Globe, il Leone d'oro a Venezia e tantissimi altri riconoscimenti).



Di solito non ci si sbilancia mai. Di solito. Poi c'è Joker, con cui non è possibile evitare di farlo per quanto riguarda gli entusiasmi.

Ahinoi, uno che invece non si è sbilanciato è proprio Joaquin Phoenix, il quale non è entrato troppo nel merito della fattibilità o meno di un sequel, lanciando soltanto un amo (di speranza però, non di inganno si spera). A cui tutti noi siamo abboccati.



Intervistato da The Playlist, l’attore avrebbe fatto intendere che potrebbe arrivare Joker 2.

Parlando del personaggio che ha interpretato nel 2019 nella pellicola diretta da Todd Phillips, ha detto: “Ci sono delle cose che lo riguardano che potremmo esplorare in futuro”.

E qui l'entusiasmo dei fan (dei fan di Phoenix ma anche dei fan della settima arte in generale) è stato stappato come una bottiglia di champagne allo scoccare della mezzanotte di Capodanno. Ma, come a ogni veglione di San Silvestro che si rispetti, subito è arrivata l'imminente delusione: “Ma non so dire se potremmo attualmente fare una cosa del genere”, ha aggiunto il divo, smorzando così gli animi di tutti gli speranzosi.