Joker, si continua a lavorare per il sequel del film

Stando a quanto riportato da CBR, sarebbero ancora in corso i lavori per la realizzazione del "secondo capitolo" della pellicola con protagonista Joaquin Phoenix

Il magazine ha riportato come la realizzazione di un’altra pellicola incentrata sull’iconico personaggio sia ancora possibile, nonostante non siano mai arrivate conferme a riguardo.

Un costo di circa sessanta milioni di dollari per un incasso totale di oltre un miliardo, Todd Phillips e Joaquin Phoenix ( FOTO ) hanno conquistato pubblico e critica con il film in grado di vincere anche numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali due Academy Awards come Miglior attore protagonista e Miglior colonna sonora.

Joker, le dichiarazioni del regista

approfondimento

Joker, un uomo vestito come lui in giro per New York: il video virale

Nel corso degli anni Todd Phillips non ha mai confermato tale indiscrezione rilasciando però una lunga dichiarazione nel dicembre del 2019: “Quando un film incassa un miliardo di dollari e la produzione ne richiede sessanta milioni, è ovvio che ti venga in mente".

In seguito, il regista statunitense ha aggiunto: “Ma Joaquin e io non abbiamo ancora deciso. Siamo aperti. Voglio dire, lavorerei con lui su qualsiasi cosa, son sincero. Chi lo sa? Ma nel caso dovrà avere una vera risonanza tematica come l'ha avuta questo, i traumi dell’infanzia, la mancanza di amore e la perdita di empatia. Sono proprio queste le cose che secondo noi hanno fatto funzionare il film, quindi dovremmo avere qualcosa con la stessa risonanza tematica”.