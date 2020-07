Joker, un uomo vestito come lui in giro per New York: il video virale

Più di 900.000 visualizzazioni per il filmato che ha conquistato Twitter

Joker in sella a una moto d’acqua sull’East River di New York. Sembrerebbe strano a dirsi, ma invece è proprio quanto accaduto. In queste ore un video postato da un utente su Twitter sta facendo il giro del mondo divertendo il pubblico in ogni angolo del pianeta.

Joker: il video da centinaia di migliaia di visualizzazioni su Twitter approfondimento Joker, Todd Phillips uno scatto mai visto prima Passeggiare per le strade della Grande Mela per poi imbattersi casualmente nel protagonista di uno dei film più celebri e di maggior successo degli ultimi mesi, questo è quanto accaduto a un passante che non ha potuto far altro che filmare immediatamente quanto visto. Le immagini, condivise su Twitter, hanno immediatamente fatto il giro del mondo ottenendo centinaia di migliaia di visualizzazioni, al momento sono oltre 900.000, numerosi i commenti divertiti del pubblico.