Alena Seredova e il dolce scatto con Vivienne Charlotte su Instagram

Star: le ultime news virali

Nelle ultime settimane tantissimi volti noti del modo dello spettacolo italiano e internazionale hanno conquistato i media con annunci, foto e video virali.

Il primo nome è quello di Martina Stella che ha pubblicato uno scatto su Instagram, in seguito è stata la volta di Taylor Swift che ha spiazzato tutti annunciando a sorpresa la pubblicazione del nuovo disco di inediti Folklore.

Inoltre, abbiamo visto anche le Spice Girls che hanno celebrato il ventiduesimo compleanno dell’iconico singolo Viva Forever, Kylie Minogue che è tornata sulla scena discografica con il nuovo brano Say Something, Tiziano Ferro che ha festeggiato il doppio disco di platino di Accetto Miracoli, Enrico Nigiotti che ha mostrato il nuovo look e Katy Perry che ha lanciato il filtro Instagram per l’uscita del disco Smile.