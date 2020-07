Martina Stella, lo scatto su Instagram che ha conquistato i fan

Uno scatto da 20.000 like, l’attrice ha fatto centro nel cuore del pubblico conquistando i fan di Instagram che seguono il suo profilo da oltre 450.000 follower

In seguito, l’attrice ha incuriosito il pubblico annunciando l’arrivo di novità, senza però rivelarne i dettagli: “Rimanete collegati perché presto ci saranno delle belle sorprese”.

La foto mostra l’attrice durante un momento di spensieratezza e relax, questo il messaggio scritto nella didascalia: “Calde giornate e sole fanno venire voglia di mare. Sono giorni bellissimi in famiglia e con gli amici”.

Poche ore fa Martina Stella ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram che conta più di 450.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita tra impegni lavorativi, shooting, viaggi e momenti di relax con gli affetti più cari. Nelle ultime settimane l’attrice ha pubblicato alcuni scatti che hanno conquistato i fan ottenendo numerosi consensi, tra questi anche quello più recente che al momento conta oltre 20.000 like.

I post virali

Se Martina Stella ha conquistato i fan di Instagram con lo scatto in costume, altri volti noti del mondo dello spettacolo hanno ottenuto grande risonanza mediatica con foto, video e post.

Il primo nome è quello di Emma Marrone che ha condiviso uno scatto all’interno di uno studio di registrazione facendo presagire la realizzazione di nuova musica, in seguito è stata la volta di Luca Argentero che ha annunciato la fine delle riprese della serie televisiva Doc - Nelle tue mani e infine di Tiziano Ferro che ha festeggiato il doppio disco di platino per l’album Accetto Miracoli.

Per quanto riguarda invece il mondo dello show-biz internazionale, le Spice Girls hanno celebrato il ventiduesimo compleanno di Viva Forever, Lindsay Lohan ha parlato della reunion del cast del film Genitori in trappola e Katy Perry ha lanciato un filtro Instagram per l’uscita del nuovo album Smile.