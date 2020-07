Emma Marrone in studio di registrazione: il post

Musica: le ultime news

Se Emma Marrone è tornata a lavoro a nuova musica, altre star italiane e internazionali si stanno preparando a dominare il mercato discografico.

Infatti, pochi giorni fa le Little Mix hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo Holiday, mentre Katy Perry ha pubblicato il Performance Video del brano Smile che ha avuto il compito di anticipare la distribuzione del nuovo disco.

Parallelamente, la voce di It’s Like That ha dato il via ai festeggiamenti per il trentesimo compleanno della sua carriera.