Emma Marrone, 5 curiosità

Bella, energica e talentuosa, Emma Marrone è fra le voci più conosciute e seguite del panorama musicale italiano. Nata a Firenze il 25 maggio del 1984 Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone, ha vissuto la sua prima infanzia a Sesto Fiorentino, per poi trasferirsi con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce. La passione per la musica le è stata trasmessa da suo padre Rosario, chitarrista del gruppo H2O, che all’età di 9 anni, l’ha inserita nel suo gruppo musicale Karadreon. Dopo aver conseguito il diploma in maturità classica, Emma continua a dedicarsi alla musica lavorando per mantenersi come magazziniera e commessa in un negozio.

La cantante ha trovato la sua popolarità partecipando e vincendo la nona edizione del programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Dopo il successo nel talent show di Mediaset, tra il 2009 e il 2010, la sua ascesa è inarrestabile, Emma si conferma una delle prime italiane ad aver raggiunto il successo dopo la vittoria di un talent. Già durante l’avventura nella scuola, Emma lanciò il suo primo singolo, Calore, capace di raggiungere subito la vetta della classifica italiana. L’autore di questo fortunato brano è Roberto Angelini, uno dei primi sostenitori dell’artista salentina.

I gruppi prima della carriera da solista

Prima di entrare nella scuola di Amici, nel 2009, Emma Marrone ha cantato in vari piccoli gruppi. Nel 2003 ha vinto con Laura Pisu e Colomba Pane il talent Superstar Tour, formando il gruppo delle Lucky Star. La band al femminile lanciò il singolo Stile agli Italian Music Awards, nel 2005 incise la sigla del cartone animato W.i.t.c.h. per poi sciogliersi. Nel 2007 entrò a far parte di un altro gruppo, i Mad Jesters Until Rave, dal 2007 al 2009 fu la cantante degli Anonimo Soul, gruppo dello zio e, poco prima di entrare ad Amici, cantò anche nella band del padre, gli H2O.

Il sogno di viaggiare

Emma Marrone non ha avuto molte occasioni di viaggiare nella sua vita. Prima di diventare famosa per ragioni economiche, oggi per ragioni di tempo. Ha visitato New York e Londra, ma tra i suoi sogni nel cassetto c'è anche un viaggio a Berlino, Parigi o Dublino.

La passione per i fornelli

Nata e cresciuta in una famiglia del sud, Emma Marrone ha imparato anche l'arte della buona cucina, per questo, appena ha un po' di tempo, ama passarlo ai fornelli. Tra le cose a cui non potrebbe mai rinunciare ci sono gli gnocchi di patate fatti in casa e il polpettone di carne.

Vita privata e amori

Emma Marrone è stata fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, conosciuto ad Amici. In seguito però, il professionista del programma di Canale 5, ha avuto un breve flirt, poi perdonato da Emma, con Giulia Pauselli. Nel 2017 la loro storia naufraga: De Martino la tradisce con Belen Rodriguez. Emma ha ritrovato poi l’amore con l’attore Marco Bocci: ma anche in questo caso, la relazione ha avuto vita breve. Al momento quindi, sembra che Emma non abbia nessun fidanzato e che non sia legata a nessuno sentimentalmente. Ha però spesso rivelato di volere in un futuro dei figli.

La battaglia contro il cancro

A 25 anni ad Emma Marrone è stato diagnosticato un tumore all'utero e alle ovaie. Un fulmine a ciel sereno arrivato dopo un periodo di grande stanchezza, che i genitori attribuivano alla vita intensa e stressante da lei condotta. Dopo vari esami, la cantante si è dovuta sottoporre ad un intervento d'urgenza, consapevole del fatto che avrebbe potuto non farcela o che, anche nel migliore dei casi, non avrebbe potuto avere figli. Le cose, per fortuna però, sono andate per il meglio. L'artista è riuscita a sconfiggere la malattia e, dopo aver tenuto nascosto l'accaduto, anche per non rischiare futili strumentalizzazioni, ora, che ha raggiunto il successo, ha deciso di raccontare la sua esperienza per promuovere la prevenzione.