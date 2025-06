Justin Baldoni la prosegue battaglia legale contro Blake Lively

Lunedì 9 giugno un giudice aveva respinto la causa per diffamazione da 400 milioni di dollari che l'attore e regista del film It Ends With Us aveva intentato contro l'attrice e suo marito, Ryan Reynolds

L’attore e regista Justin Baldoni proseguirà la battaglia legale nei confronti dell’attrice Blake Lively , sua co-protagonista nel film It Ends With Us , dopo che un giudice ha respinto la causa per diffamazione da 400 milioni di dollari che lui aveva intentato contro di lei e suo marito, Ryan Reynolds . “La prevedibile dichiarazione di vittoria della signora Lively e del suo team è falsa, quindi cerchiamo di essere chiari riguardo all’ultima sentenza”, ha dichiarato a Variety martedì 10 giugno l’avvocato di Baldoni, Bryan Freedman. “Mentre la Corte ha respinto le accuse di diffamazione, ci ha invitato a modificare quattro delle sette accuse contro la signora Lively, che presenteranno ulteriori prove e accuse più precise. Questo caso riguarda false accuse di molestie sessuali e ritorsioni e una campagna diffamatoria inesistente, che il team della signora Lively definisce convenientemente “irrintracciabile”, perché non può provare ciò che non è mai accaduto”. Lunedì 9 giugno, il giudice Lewis J. Liman ha archiviato la causa con la quale Baldoni aveva accusato Lively e Reynolds di estorsione e diffamazione. Il giudice ha ritenuto legalmente tutelate, e quindi immuni da azioni legali, le accuse di molestie sessuali da parte di Lively, ma allo stesso tempo ha consentito a Baldoni di modificare e ripresentare un paio di accuse. “La cosa più importante è che le affermazioni della signora Lively non sono più vere oggi di quanto lo fossero ieri e, con i fatti dalla nostra parte, andiamo avanti con la stessa fiducia che avevamo quando la signora Lively e i suoi complici hanno avviato questa battaglia e attendiamo con ansia la sua imminente deposizione, che io stesso presenterò”, ha proseguito Freedman. “Siamo grati per la dimostrazione organica di sostegno da parte del pubblico e per la dedizione della comunità di investigatori di Internet che continua a seguire il caso con discernimento e integrità".

RESPINTA ANCHE LA CAUSA DI BALDONI CONTRO IL NEW YORK TIMES

Il giudice ha respinto anche la causa di Baldoni contro il New York Times, secondo la quale il quotidiano avrebbe cospirato con Lively e Reynolds per distruggere la carriera del regista di It Ends With Us con false accuse. “Come abbiamo detto fin dal primo giorno, questa causa da “400 milioni di dollari” era una farsa, e il tribunale se n’è accorto subito”, hanno commentato gli avvocati dell’attrice. In seguito, i legali hanno risposto alla volontà di Baldoni di proseguire la battaglia legale: “Nessuna quantità di giri di parole, fanfaronate o resoconti creativi da parte del team legale di Baldoni cambierà l'imbarazzante realtà che li sta di fronte: il piano di citare in giudizio Blake Lively e la sua famiglia fino a farla scomparire è stato un fallimento totale e totale”. L'attrice ha citato in giudizio Baldoni per molestie sessuali e ritorsioni, sostenendo che il regista avrebbe lanciato una campagna diffamatoria contro di lei dopo che le sue lamentele sulle condizioni sul set del film It Ends With Us. Il processo inizierà a marzo 2026.