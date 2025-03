It Ends With Us, scontro tra Blake Lively e Justin Baldoni in un docu

Lo scontro giudiziario tra l’attrice statunitense e l’attore e regista suo connazionale, due tra i volti più noti del cinema hollywoodiano, sarà al centro di un docu destinato a far discutere. Il film approfondirà i retroscena della controversia che ha preso piede nel 2024, quando Lively ha accusato Baldoni di comportamenti inappropriati sul set dell’adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover



La battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni legata al film It Ends With Us - Siamo noi a dire basta verrà raccontata in un documentario.

Lo si apprende nelle ultime ore: lo scontro giudiziario tra l’attrice statunitense e l’attore e regista suo connazionale, due tra i volti più noti del cinema hollywoodiano, sarà al centro di un docu destinato a far discutere.

Il film approfondirà i retroscena della controversia che ha preso piede nel 2024, quando Lively ha accusato Baldoni di comportamenti inappropriati sul set dell’adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover.

A occuparsi della produzione è ITN Productions, che ha realizzato un documentario di 90 minuti intitolato He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni. L’uscita è prevista nel Regno Unito il 17 marzo su Channel 5. "Questa storia ha catturato l'attenzione globale ed è diventata un caso mediatico di enorme risonanza", ha dichiarato Ian Russell, responsabile internazionale di ITN Productions. Channel 5, che trasmetterà il documentario, ha sottolineato l’importanza del caso nel contesto del movimento #MeToo, mettendo in evidenza il ruolo dei social media nella sua diffusione.

La versione americana su Max e Discovery+ L'interesse per la vicenda non si limita al Regno Unito. Negli Stati Uniti, una versione più breve del documentario verrà trasmessa su Investigation Discovery e resa disponibile in streaming su Max e Discovery+ a partire dal 31 marzo 2025. Il film ricostruirà il rapporto professionale e il successivo scontro legale tra Lively e Baldoni, esploso durante la lavorazione di It Ends With Us, adattamento cinematografico del celebre romanzo di Colleen Hoover. Nel film, Lively interpreta la protagonista Lily Bloom, mentre Baldoni veste i panni di Ryle Kincaid, oltre a ricoprire il ruolo di regista.

Le accuse di Blake Lively e la difesa di Baldoni Nel dicembre 2024, Blake Lively ha intentato una causa contro Baldoni, accusandolo di molestie sessuali e di aver contribuito a creare un ambiente di lavoro tossico sul set. Le sue dichiarazioni hanno avuto un'eco immediata, scatenando un acceso dibattito nel mondo dello spettacolo. Baldoni ha risposto negando fermamente le accuse e ha a sua volta avviato due azioni legali. La prima, contro il quotidiano The New York Times, riguarda la pubblicazione integrale della denuncia di Lively e chiede un risarcimento di 250 milioni di dollari. Al momento, il procedimento è sospeso, in attesa della decisione del tribunale sulla richiesta di archiviazione presentata dal giornale.

La seconda causa, da 400 milioni di dollari, coinvolge direttamente Lively, suo marito Ryan Reynolds e la loro pubblicista (che si occupa del rapporto delle due star con i media) Leslie Sloane. Quest'ultima ha chiesto di essere rimossa dal procedimento, mentre Lively e Reynolds hanno respinto ogni accusa.

Un processo che potrebbe arrivare prima del previsto Sebbene il processo tra i due attori sia attualmente fissato per il prossimo anno, un giudice ha lasciato intendere che la data potrebbe essere anticipata, nel caso in cui la disputa continui a ricevere un'attenzione mediatica eccessiva. Nel frattempo, Lively ha chiesto un rafforzamento delle misure di protezione legale. Il tribunale ha accolto parzialmente la sua richiesta, inserendo una clausola "Attorneys' Eyes Only", che limita l'accesso a determinati documenti esclusivamente agli avvocati delle due parti.

Dichiarazioni contrastanti dagli avvocati Dopo la decisione del tribunale, i legali delle due parti hanno rilasciato dichiarazioni opposte.

Un portavoce di Blake Lively ha evidenziato che la corte ha "garantito le protezioni necessarie per assicurare un flusso regolare delle prove, senza rischi per la sicurezza dei testimoni". Ha inoltre ribadito che l'attrice continuerà a raccogliere materiale probatorio per dimostrare la fondatezza delle sue accuse. L'avvocato di Baldoni, Bryan Freedman, ha invece criticato la richiesta di Lively di ottenere documenti risalenti agli ultimi due anni e mezzo, ritenendola eccessiva. Ha inoltre dichiarato che il suo assistito "si opporrà a qualsiasi tentativo di classificare informazioni fondamentali come segreti commerciali al solo scopo di ostacolare la sua difesa".