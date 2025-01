Blake Lively, le accuse degli avvocati ai legali di Justin Baldoni

Per i legali dell'attrice, che ha denunciato il co-protagonista e regista del film It Ends With Us, si tratterebbe di una tecnica per distrarre dalle accuse di molestie sessuali

Gli avvocati di Blake Lively hanno accusato i legali di Justin Baldoni di ricorrere alla colpevolizzazione della vittima per distrarre dalle accuse di molestie sessuali che l’attrice ha mosso contro il co-protagonista e regista del film It Ends With Us. “Una tattica classica per distrarre dalle accuse di questo tipo di molestie è quella di “dare la colpa alla vittima”, suggerendo che è stata lei a provocare tale condotta, se l’è cercata, ha frainteso le intenzioni o addirittura ha mentito”, hanno scritto in un comunicato gli avvocati di Lively. “Un’altra tattica classica è quella di invertire la vittima e l’autore del reato e suggerire che l’autore del reato sia in realtà la vittima. Questi concetti normalizzano e banalizzano le accuse di molestie gravi”. Alla fine dello scorso anno, l’attrice aveva intrapreso un’azione legale contro Baldoni, che aveva accusato di essere autore di molestie sul set e di una campagna diffamatoria contro di lei. Come riporta Rolling Stone, i legali dell’attrice hanno ora ribadito che le sue “gravi accuse di molestie sessuali e ritorsioni” sono “supportate da fatti concreti”. Non si tratterebbe, quindi, né di una “faida” per “differenze creative”, né di incomprensioni. Al contrario, Baldoni, la sua società di produzione Wayfarer Studios e altri “si sono impegnati in una campagna mascherata illegale e di ritorsione contro la signora Lively per aver semplicemente cercato di proteggere sé stessa e gli altri sul set di un film”.