It Ends With Us, il film con Blake Lively è in streaming. Cosa sapere

La pellicola drammatica e sentimentale, che ha debuttato al cinema la scorsa estate, è ora disponibile per il pubblico del piccolo schermo.

Il titolo ha scatenato polemiche fin dalla sua uscita, per le tensioni sorte sul set tra la protagonista femminile e il regista Baldoni, anche interprete del ruolo maschile principale.

Lively, lo scorso dicembre, ha denunciato il suo co-protagonista per molestie subite durante la lavorazione del film



It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, film del 2024 prodotto da Columbia Pictures e distribuito da Sony Pictures, con Blake Lively e Justin Baldoni, quest'ultimo anche regista, è disponibile da venerdì 3 gennaio in streaming su Prime Video, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now.

La pellicola, che ha debutatto al cinema la scorsa estate (in Italia dal 21 agosto), è ad oggi, una delle più chiacchierate della stagione cinematografica che si è appena conclusa, anche per la controversia sorta tra i due interpreti principali, attualmente coinvolti in una causa per molestie intentata da Lively contro Baldoni, seguita dalle accuse da lui rivolte al New York Times, testata da lui ritenuta responsabile di aver alimentato il caso dandogli risonanza internazionale.

Ecco i dettagli sulla pellicola, film drammatico e sentimentale, che invita il pubblico a riflettere sul tema della violenza domestica.



La trama del film, adattamento dal romanzo bestseller

La lavorazione e la distribuzione di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta è stata accompagnata da numerose polemiche, iniziate dai tempi dell'annuncio del progetto, che è un adattamento cinematografico della storia contenuta nel romanzo omonimo, It Ends With Us di Colleen Hoover del 2019, tradotto in oltre venti lingue e venduto per oltre un milione di copie nel mondo.

Il libro racconta la storia di Lily Bloom, una giovane di Boston che, mentre coltiva (e realizza) il sogno di aprire un negozio di fiori, si innamora di un affascinante neurochirurgo, Ryle, col quale inizia una relazione attraversata da momenti felici, scelte impulsive (come le nozze a Las Vegas) e inspiegabili momenti di violenza.

Sia la vita di Lily che quella di Ryle sono state segnate da traumi passati. Quelli di lui sono la causa di attacchi di rabbia che mettono in serio pericolo l'incolumità di lei.

Lily realizza di dover lasciare l'uomo e chiede il divorzio, una decisione che lui non prende bene, complicata dalla nascita di una bambina. La protagonista trova il coraggio di interrompere i cicli di violenza che hanno segnato la sua vita e riparte insieme al suo primo amore giovanile.

La storia sulla pagina, che ha coinvolto milioni di lettori per il modo in cui l'autrice ha trattato il tema della violenza emotiva e domestica, ha indotto la produzione a coinvolgere Hoover per realizzare il film.

I fan del libro, però, hanno aperto il dibattito sul progetto fin dall'annuncio della scelta della protagonista, parte affidata a Blake Lively. Justin Baldoni, che aveva comprato i dirittti dell'opera nel 2019, ha assunto il doppio ruolo di regista e attore scegliendo di interpretare Ryle.

Approfondimento Blake Lively, lo stile floreale per il tour di It Ends With Us. FOTO

Un successo globale al box office It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, film che ha incassato trecentocinquanta milioni di dollari nel mondo al box office, è stato un grande successo commerciale della passata stagione e continua ad essere un film discusso per le controversie sopra menzionate che sono tornate a riempire le cronache nelle settimane a cavallo tra il 2024 e il 2025 con la formalizzazione delle accuse da parte di Lively ai danni di Baldoni che, al tempo del tour di promozione del film, ha assunto dei professionisti per gestire le tensioni evidenti già ai tempi del lancio della pellicola nelle sale (professionisti a loro volta denunciati dall'attrice).

Il film, la cui storia emotivamente intensa era già evidente dalle immagini del trailer, ha catturato l'attenzione del pubblico ai tempi della promozione che ha visto i due protagonisti divisi, anche fisicamente.

Già lo scorso agosto i fan avevano notato la presa di distanze di Lively nei confronti del regista. I due, che non hanno mai posato insieme né rilasciato interviste congiunte, inoltre, hanno gestito la discussione sul film in maniera molto diversa: Baldoni si è concentrato sul tema degli abusi, Lively è stata accusata dai fan di aver promosso i delicati temi del film con troppa leggerezza.

Nel cast del film c'è spazio per altri interpreti. Tra questi Amy Morton, nel ruolo di Jenny Bloom e Brandon Sklenar, in quello di Atlas, l'amore giovanile della protagonista. Nel film compaiono anche le versioni giovanili sia di Atlas che di Lily.