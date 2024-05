It Ends With Us, trama e trailer del film con Blake Lively

Il primo trailer ufficiale di It Ends With Us – Siamo noi a dire basta, adattamento dell’omonimo best seller di Colleen Hoover, mostra Blake Lively nei panni della protagonista Lily, una ragazza di provincia che si trasferisce a Boston per aprire un negozio di fiori. Qui incontra Ryle Kincaid, un neurochirurgo interpretato da Justin Baldoni, che è anche il regista della pellicola. I due entrano subito in sintonia, ma cercano cose diverse. “Anche se Lily si ritrova a diventare l’eccezione alla sua regola di “non avere frequentazioni”, lei non può fare a meno di chiedersi che cosa lo abbia reso così”, recita la trama del libro. “Mentre le domande sulla sua nuova relazione la sopraffanno, lo stesso vale per i pensieri su Atlas Corrigan – il suo primo amore e un legame con il passato che si è lasciata alle spalle. Era il suo spirito affine, il suo protettore. Quando Atlas improvvisamente riappare, tutto ciò che Lily ha costruito con Ryle viene minacciato”. Il film, che include nel cast anche Christy Hall, Hasan Minhaj, Amy Morton, Isabela Ferrer e Alex Neustaedter, uscirà nelle sale italiane il 21 agosto 2024.