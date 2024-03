Blake Lively si scusa per aver preso in giro Kate Middleton

L'attrice aveva pubblicato un post in cui ironizzava sul presunto uso di Photoshop fatto in una foto della Principessa con i figli. "Oggi sono mortificata", ha scritto nelle sue Instagram Stories dopo aver rimosso il contenuto

“Sono sicura che oggi non interessi a nessuno ma mi sento di doverlo riconoscere – ha scritto l’attrice di Gossip Girl nelle sue Instagram Stories – ho fatto uno stupido post sulla scia della moda dei “photoshop fails”, e oh ragazzi, quel post oggi mi mortifica. Chiedo scusa. Mando amore e auguri a tutti, sempre”.

IL POST DI UNA SETTIMANA FA

Il post a cui si riferisce Blake Lively nelle sue Stories risale a una settimana prima dell’annuncio della Principessa, che l’attrice aveva preso in giro per via di un’immagine di Kate Middleton coi suoi tre figli risalente alla Festa della Mamma che era stata ritirata dalle agenzie fotografiche a causa di alcune presunte modifiche alla foto apportate dalla fonte primaria. Il post in questione è stato ora rimosso dall’account Instagram di Blake Lively.