3/16 Instagram

PARIS HILTON E CARTER REUM - L'anno si è aperto con una grande novità per Paris Hilton e suo marito, l'imprenditore Carter Reum. Il 24 gennaio hanno fatto sapere al mondo della nascita di Phoenix, primo figlio per entrambi. A novembre un nuovo annuncio: Phoenix ha una sorellina, London. Entrambi sono nati via maternità surrogata

Paris Hilton è diventata mamma