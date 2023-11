Kourtney Kardashian e Travis Baker, è nato il figlio Rocky Thirteen

In un’intervista Travis Baker ha spiegato il significato del nome: “Rocky George ha suonato la chitarra per i Suicidal Tendencies e 13 è il più bel numero di tutti”

Kourtney Kardashian ( FOTO ) e Travis Baker hanno dato il benvenuto al piccolo Rocky Thirteen . Il lieto evento è stato annunciato in esclusiva dal magazine People .

Kourtney Kardashian e Travis Baker, è nato rocky thirteen

Sabato 4 novembre la modella e il batterista dei Blink-182 sono diventati genitori di Rocky Thirteen, come rivelato dal magazine. Al momento la coppia non ha pubblicato scatti o video optando per privacy e tranquillità.

Il nome del bambino e il suo significato sono stati rivelati dal musicista durante un’intervista, Travis Baker ha spiegato: “Rocky George ha suonato la chitarra per i Suicidal Tendencies e 13 è il più bel numero di tutti”. Il nome è quindi un omaggio al chitarrista statunitense e a quello che sembrerebbe essere il numero preferito del membro dei Blink-182.