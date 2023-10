Blink-182, l'album della reunion debutta al primo posto in America

Mark Hoppus , Tom DeLonge e Travis Barker sono tornati. La formazione storica dei Blink-182 si è ricomposta dopo il cambio del 2015 con Matt Skiba subentrato a DeLonge. Il gruppo rock statunitense ha raggiunto la prima posizione della classifica Billboard 200 con il nuovo album One More Time...

Il nuovo album ha riscosso grande successo anche in Italia debuttando nella Top3 dei dischi e dei vinili più venduti a dimostrazione del grande affetto nutrito dal pubblico per una delle formazioni che ha maggiormente influenzato gli anni ’90 e i primi anni 2000.

Impresa storica per una delle formazioni più celebri della musica. I Blink-182 hanno debuttato direttamente alla prima posizione degli album più venduti negli Stati Uniti d’America. Il nuovo progetto discografico ha cementificato la carriera ultredecennale del gruppo che il 6 ottobre ha fatto tappa all’Unipol Arena di Bologna per l’unica data italiana del World Tour 2023/2024.

La storia dei Blink-182 ha avuto inizio nel 1992 con Tom DeLonge, Mark Hoppus e Scott Raynor, a cui è subentrato Travis Barker nel 1998. Dopo il successo dei primi due album, l’affermazione definitiva è arrivata con Enema of the State, uscito nel 1999 e trainato dalle hit mondiali Adam’s Song, All the Small Things e What’s My Age Again?

Tra le canzoni più popolari del gruppo (FOTO) troviamo anche Stay Together for the Kids, Feeling This e I Miss You.