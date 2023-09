One More Time..., nuovo album dei Blink-182 (con formazione classica)

Il trio di Poway, California, ha annunciato l'uscita del suo nono album in studio, il primo dal 2011 con tutti i membri più celebri. La titletrack uscirà come singolo il prossimo 21 settembre, mentre il disco arriverà il 21 ottobre



Uscirà tra un mese il nuovo album dei Blink-182, intitolato One More Time...

Il trio di Poway, California, ha annunciato poche ore fa l'uscita del suo nono album in studio, il primo dal 2011 con la formazione originale (anche se, più che originale, dovremmo definirla "classica", come spieghiamo nell'ultimo paragrafo dell'articolo). La titletrack One More Time... uscirà come singolo il prossimo 21 settembre, mentre il disco arriverà il 21 ottobre.

Era da tempo che serpeggiavano voci relative a un possibile nuovo disco della band californiana, soprattutto dopo l’uscita del singolo Edging (che potete ascoltare nel video che trovate in fondo a questo articolo) con cui era stata sancita l'attesissima reunion dei Blink.

Si tratta del loro nono album, “anche se dai puristi della band verrà probabilmente considerato il settimo”, si legge in queste ore su Billboard. Infatti One More Time... è il primo disco da Neighboroods del 2011 con la line-up classica composta da Travis Barker, Mark Hoppus e Tom DeLonge, quest’ultimo tornato dopo più di dieci anni.

Ricordiamo infatti che DeLonge era stato temporaneamente sostituito da Matt Skiba, cantante e chitarrista statunitense, frontman degli Alkaline Trio.

Annunciando la data in cui potremo ascoltare la loro nuova fatica, ossia il 21 ottobre, i Blink-182 hanno anche parlato dell’uscita del primo singolo, quello che dà il titolo al disco: uscirà giovedì 21 settembre.

Il gruppo musicale capitanato da Mark Hoppus ha svelato il nuovo fiocco in casa Blink durante un'intervista con Zane Lowe di Apple Music (che dovrebbe essere presto disponibile in rete nella sua completezza). In un video - che potete guardare in fondo a questo articolo - della durata di quattro minuti che è stato estrapolato dalla lunga intervista con Lowe, la band simbolo del pop punk californiano ha raccontato molti dettagli relativi al disco e anche i motivi della reunion, spiegandone i retroscena.



Tanti dettagli personali raccontati svelando l'uscita del nuovo disco

Nel breve estratto dell’intervista rilasciata a Zane Lowe, i tre componenti della band hanno parlato di molti dettagli personali che stanno alla base ora della loro reunion e prima della fondazione della band.

Hanno parlato di traumi infantili che li hanno spinti a suonare insieme e hanno sottolineato ancora una volta quale profondissima e lunga amicizia li leghi fin dall’adolescenza. Dei tre, i più legati sono Mark Hoppus e Tom DeLonge. Quest’ultimo nel video dichiara che il momento in cui ha deciso di riunirsi ai Blink-182 è stato quando ha scoperto della leucemia dell’ex collega e grande amico Hoppus. È stato allora che DeLonge ha capito che “tornare a suonare con i suoi amici era l’unica cosa che desiderava fare”.

Mark Hoppus nell’aprile del 2022 ha dichiarato di essere guarito. Nella video-intervista il bassista ha parlato anche dei postumi della chemioterapia, raccontando di come ha dovuto curare le proprie corde vocali per registrare il nuovo album con gli altri membri del gruppo.

Inoltre nel video che trovate in basso si possono ascoltare anche frammenti della ballad messa a titolo, quella One More Time... che è la title-track del disco, oltre agli snippet di altre due canzoni che compongono la tracklist dell’opera in uscita a ottobre.

Il disco è stato scritto e registrato dopo la reunion a sorpresa al Coachella del 2023

I Blink-182 hanno iniziato a scrivere e incidere questo nuovo album dopo la reunion a sorpresa al Coachella del 2023.

One More Time... è prodotto dal batterista Travis Barker, già produttore di tanti altri album di band e artisti del genere pop-punk usciti negli ultimi anni (si va da Machine Gun Kelly ad Avril Lavigne). La tracklist di One More Time... comprende 17 brani, tra cui il primo singolo estratto Edging. La traccia di apertura è Anthem Part 3 e, come si evince da quel 3 e quel titolo eloquenti, si tratta del terzo atto di Anthem, canzone presente in Enema of the State (1999) in originale e in Take Off Your Pants and Jacket (2001) nel sequel, mentre questo è appunto il terzo capitolo di quella che sta diventando una vera e propria epopea "anthemiana".

La tracklist del disco One More Time...

Di seguito trovate la tracklist completa del disco One More Time…, nona fatica in studio dei Blink-182.



• Anthem Part 3

• Dance With Me

• Fell in Love

• Terrified

• One More Time

• More Than You Know

• Turn This Off!

• When We Were Young

• Edging

• You Don’t Know What You’ve Got

• Blink Wave

• Bad News

• Hurt (Interlude)

• Turpentine

• Fuck Face

• Other Side

• Childhood

Blink-182, la band pop-punk entrata nel mito

I Blink-182 sono la celebre band di pop punk e rock alternativo originaria degli Stati Uniti. La band è stata fondata a Poway, in California, nel 1992. I membri fondatori sono Mark Hoppus (basso e voce), Tom DeLonge (chitarra e voce) e Scott Raynor (batteria). Questa formazione iniziale ha registrato e pubblicato il loro album di esordio, Cheshire Cat, nel 1994.

Tuttavia, la formazione più famosa e di successo dei Blink-182 vede l’arrivo di Travis Barker alla batteria nel 1998, in sostituzione di Scott Raynor. La formazione classica della band comprende quindi proprio quella che è appena tornata all’attivo: Mark Hoppus per basso e voce, Tom DeLonge per chitarra e voce, Travis Barker alla batteria.

Il gruppo statunitense è celebre per quello stile musicale peculiare che mescola il punk rock con il pop punk e l'emo, creando un suono unico che immediatamente fa dire a chiunque “ah, ma sono i Blink!”.

La band ha ottenuto un enorme successo negli anni '90 e nei primi anni 2000, con album come Enema of the State (1999) e Take Off Your Pants and Jacket (2001). Le canzoni come All the Small Things, What's My Age Again? e I Miss You sono diventate hit internazionali, consacrando il trio a un enorme successo in patria e non solo. Di seguito potete guardare la video-intervista ai Blink-182 in cui viene annunciato il nuovo disco e potete ascoltare il singolo Edging.