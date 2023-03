I Blink 182 rimandano il tour per via dell'infortunio di Travis Barker

La rottura dei legamenti di un dito del batterosta ha costretto la band a rimandare ben due mesi del tour Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Slitta il tour della reunion dei Blink 182 a causa dell’infortunio occorso a Travis Barker, costretto a fermarsi per subire un’operazione alla mano. Ovviamente, come viene specificato e sottolineato, non si tratta di un annullamento ma di una posticipazione per dare il tempo al batterista di riprendersi e tornare sul palco al meglio delle sue possibilità e regalare al pubblico quello spettacolo che si aspetta di vedere da una delle band simbolo degli anni Duemila. Comprensibile la delusione dei fan, che hanno comunque accettato di buon grado la decisione del gruppo, augurando a Travis Barker pronta guarigione.

L’infortunio di Travis Barker approfondimento Blink-182, tour e reunion: concerto a Bologna, unica data in Italia La notizia dell’infortunio di Travis Barker risale a circa tre settimane fa, quando è stato reso noto di un incidente accaduto durante le prove per il tour. Era stato lo stesso batterista a rendere noto il fatto, spiegando di aver “sbattuto il mio dito così forte che si è dislocato e si sono rotti i legamenti”. Un incidente che può accadere a un batterista ma che, per cause di forza maggiore, costringe tutto il gruppo a cambiare i propri piani. Con il dito in quelle condizioni, infatti, Travis Barker non può suonare o, comunque, non può farlo con l’intensità e la precisione che ci si aspetta da uno come lui. A dimostrazione dell’infortunio, il batterista ha anche postato sul suo profilo le immagini del dito, che sono esplicative della portata dell’incidente. Costretto all’operazione, Travis Baker dovrà poi sottoporsi a un periodo di riabilitazione e solo al termine di quello potrà riprendere in mano le bacchette per continuare a regalare ai fan la musica che ben sa interpretare.

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Musica I concerti più attesi del 2023: dai Coldplay a Harry Styles. FOTO Le principali arene, i parchi all'aperto e gli stadi d'Italia risuoneranno, nei prossimi dodici mesi, della musica dei più grandi artisti internazionali che arriveranno con le loro band a infiammare i palchi, in alcuni casi, dopo due stagioni di stop. Ecco l'elenco degli eventi da non perdere Il 2023 della musica live, un anno caratterizzato dal ritorno in Italia delle più grandi star del panorama mondiale, si apre con Robbie Williams che porterà a Bologna per due date il suo XXV Tour, tournée celebrativa dei suoi venticinque anni di carriera. La popstar suonerà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno Dal pop al rock, restando tra i grandi nomi che hanno reso indimenticabile la musica degli anni a cavallo tra i Novanta e i Duemila. A luglio, in piena estate, al Lucca Summer Festival tornano i Blur di Damon Albarn, eccezionalmente riuniti per una nuova stagione di concerti I Maneskin torneranno in Italia con quattro date della loro tournée mondiale, a Roma e Milano nella seconda metà di luglio col loro Loud Kids Tour

L’annuncio del rinvio del tour GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti A dare la notizia che le date previste a marzo e aprile in Sud America sarebbero state posticipate è stato Tom DeLonge, che con un video social in cui si dice devastato per l’accaduto, ha spiegato lo stato d’animo del gruppo ma anche la voglia di tornare al più presto sul palco. “Era qualcosa che aspettavamo da così tanto tempo e per cui abbiamo lavorato duramente. E questo è uno di quegli assurdi incidenti che nessuno poteva aspettarsi. Travis ha bisogno di operarsi al dito”, spiega l’artista, tornato nella formazione dei Blink 182 solo pochi mesi fa. Quindi DeLonge ha aggiunto: “Sarebbero stati alcuni degli show più grandi della nostra vista in alcuni dei luoghi più importanti al mondo. Sarebbe stato uno degli apici della nostra carriera. Siamo devastati, è tutto molto triste, ma stiamo riorganizzando le date”. Il tour riprenderà a maggio.