Muse, arriva il primo singolo in tre anni: l'anteprima di Unravelling

A distanza di tre anni dall’ultimo album Will of the People, uscito nel 2022, e alla partenza del nuovo tour europeo, iniziato giovedì 12 giugno a Helsinki, in Finlandia, i Muse si preparano a tornare sulle scene con un brano inedito. Il gruppo capitanato da Matthew Bellamy ha infatti pubblicato sui social l’anteprima di una nuova canzone , Unravelling, poi svelata anche nel corso della prima serata in concerto. Combina suoni sintetici, riff di sintetizzatori, drum machine e la voce del frontman, impegnata in versi criptici fino all’esplosione del rock’n’roll, con un richiamo ai power trio degli anni Settanta e l’immancabile accompagnamento di chitarra, batteria e basso. Non manca neppure un tocco di elettronica, che riporta subito alla mente le sonorità hard rock. Il pubblico finlandese ha potuto quindi ascoltare le nuove note nella prima data del tour estivo che, però, non prevede alcuna tappa in Italia.

NUOVO ALBUM IN ARRIVO NEL 2026?

Lo scorso febbraio, in un’intervista al podcast The Leona Graham, il bassista Chris Wolstenholme aveva affrontato il tema del futuro dei Muse, che avrebbero avuto intenzione di realizzare un nuovo album, probabilmente per il 2026. “Penso che inizieremo a lavorare sul prossimo disco abbastanza presto. Per gli ultimi album siamo stati con la Warner e dopo ogni album abbiamo prolungato. Potremmo fare lo stesso di nuovo, o potremmo andare con una nuova etichetta, chissà”, aveva detto. In merito ai tre anni trascorsi dall’uscita dell’ultimo progetto, Will of the People, Wolstenholme aveva continuato: “Quando finisci di fare un tour con un album e la band è in giro da un po' di tempo, gli intervalli tra gli album diventano un po' più grandi. Non penso che possiamo sfornare nuovi album ogni due anni come facevamo prima. Ti dà l'opportunità di resettare un po' e pensare a cosa succederà in futuro. Penso che inizieremo molto, molto presto, tipo nei prossimi due mesi. Abbiamo qualche concerto a giugno. Solo una manciata, sono gli unici concerti che faremo quest'anno. Non credo che l'idea sia di fare qualcosa di veramente serio prima dell'anno prossimo, quindi immagino che nel 2026 ci sarà un nuovo album, a meno di qualche disastro". Il titolo del brano, Unravelling, significa letteralmente “svelarsi” o “disfarsi”, e sembrerebbe evocare la perdita di controllo, anche emotiva, accompagnata forse da una rinascita. Temi intimi, quindi, sembrano fondersi in riflessioni universali, che i Muse hanno sempre portato avanti dalle origini della loro musica. Ora, dopo una lunga assenza, il gruppo ha scelto di tornare con un singolo, forse anche per riaccendere nei fan il desiderio di nuova musica nella prospettiva dell’uscita di un nuovo album, che per ora non ha né titolo, né data, né conferma, ma che se sarà pubblicato diventerà il decimo disco della band. Nati a Teignmouth, nel Regno Unito, nel 1992, i Muse uniscono diversi generi musicali come elettronica, pop e rock e trattano temi come la guerra, la vita, l’universo, la politica, la religione, l’amore e l’odio. Hanno vinto numerosi premi, compresi due Grammy Awards, e già nel 2022 avevano venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo.