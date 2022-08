Muse, Will of the People è un viaggio nelle paure dell'umanità

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il mondo che ci gira intorno, con la sua cupezza e la sua disillusione, avvolge come un sudario Will of The People, il nuovo album dei Muse. Come ha precisato il frontman Matt Bellamy questo album è un viaggio nelle nostre paure attuali e in quello che ci attende. Il titolo ci porta nel mondo Muse con un tocco di ironia: quale è la volontà del popolo? Un muro di voci e di suoni ci colpisce come uno schiaffo da subito e la volontà del popolo, che è ripetuto ossessivamente come un mantra, ci incita a distruggere le nostre convinzioni e a inseguire una rivoluzione di cui abbiamo bisogno per sentirci liberi; c’è l’ansia per i figli, per le figlie e il viaggio verso un cambiamento radicale: we’re gonna smash this nation. Ricorda, ideologicamente, il grande fratello orwelliano e il floydiano The Wall il distopico Compliance dove alle persone si chiede di mettersi in riga ma contestualmente (clandestinamente?) si pensa a riparare un cuore spezzato. Conformità è non sentire dolore perché fai parte di un sistema: ma è vita? L’attacco di Liberation è dolcissima poi la voce di Matt alterna momenti delicati ad altri corrosivi, è il brano in cui Matt gioca maggiormente con le potenzialità della sua voce; dietro a questo melting pot vocale c’è la voglia di non arrendersi anche se siamo sotto assedio. Certo che l’idea di revocare il nostro posto dalla storia, we intend to erase your place in history, è angosciante. Won’t Stand Down è un brano di consapevolezza, è l’uomo, è l’umanità che comprende di essere stato manipolato ma poi apre gli occhi e la visione è nitida: I’ve opened my eyes, & counted the lies, & now it is clearer to me, You are just a user, and an abuser, living vicariously. Intorno a noi quante persone ci sono che vivono la vita degli altri e di luce riflessa. Insinuandosi come sanguisughe nelle nostre esistenze. Won’t Stand Down è un pezzo di estremo realismo. E’ una richiesta di aiuto anche Ghosts (How Can I Move On): qui i Muse ci portano a confrontarci con i fantasmi della nostra mente. E’ una canzone d’amore e d’assenza e quando non c’è la ricetta per guarire bisogna ricorrere al dantesco Lete, al fiume della dimenticanza: There are are unsolved feelings that haunt me, It’s too late to heal, I’ll lay them to rest.