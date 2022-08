Muse, per Will of the People aperture straordinarie di negozi italiani

Il nuovo attesissimo album della band di Matt Bellamy arriverà il 26 agosto nei negozi e negli store digitali. Per l'occasione, più di 50 negozi di musica del nostro Paese prolungheranno l'orario di apertura della serata del 25 agosto, per consentire ai fan dei Muse di acquistare in anteprima “Will of the People”. Oltre al CD, coloro che parteciperanno all'iniziativa avranno un gadget speciale, in esclusiva per chi prenderà parte a questo evento

L'attesa per l'uscita del nuovo album in studio dei Muse è alle stelle: “Will of the People” uscirà il 26 agosto nei negozi e negli store digitali e, per l’occasione, più di 50 negozi di dischi italiani hanno deciso di prolungare l'orario di apertura della serata del 25 agosto, in maniera tale da permettere ai fan nostrani di acquistare in anteprima il disco (il nono in studio della band britannica). Si tratta di un'iniziativa eccezionale che è stata abbracciata in maniera massiccia dai negozi delle principali città italiane. Terranno aperti ben oltre il normale orario per poter vendere la nuova fatica discografica della band di Matt Bellamy, offrendo la possibilità di comprare il disco la sera precedente alla release ufficiale, quella del 26 agosto. E non soltanto consentiranno a tanti fortunati di avere l'album in anteprima: chi partecipa all'evento potrà acquistare il cd con un gadget speciale in omaggio, in esclusiva. In fondo a questo articolo trovate tutti i nomi e le relative città dei negozi di dischi che prolungheranno l'orario di apertura di sabato 25 agosto per consentire di acquistare in anteprima l'album dei Muse.

Il frontman del gruppo musicale inglese, Matt Bellamy, ha parlato in questi termini del loro nuovo disco: “Will Of The People è nato tra Los Angeles e Londra ed è influenzato dalla crescente incertezza e instabilità nel mondo. La pandemia, nuove guerre in Europa, massicce proteste e rivolte, un tentativo di insurrezione, destabilizzazione della democrazia occidentale, crescente autoritarismo, incendi e disastri naturali e la destabilizzazione dell'ordine globale hanno influenzato Will Of The People. È stato un periodo di preoccupazione e spaventoso per tutti noi poiché l'impero occidentale e il mondo naturale, che ci hanno cullato per così tanto tempo, sono veramente minacciati. Questo album è un viaggio personale attraverso quelle paure e la preparazione per ciò che verrà dopo".

Notevoli sono poi i brani “Won’t Stand Down”, “Kill Or Be Killed” ed “Euphoria”. Nel prossimo paragrafo trovate la tracklist completa. “Will Of The People” è interamente prodotto dai Muse ed è caratterizzato da tante prestigiose collaborazioni, per esempio si avvale del mixaggio di otto tracce da parte del vincitore di un Grammy Award Serban Ghenea , del mixaggio di Dan Lancaster su “Won’t Stand Down” e del mixaggio su “Kill Or Be Killed” di Aleks von Korff. È stato registrato tra Los Angeles e Londra e si potrà sentire live il prossimo 26 ottobre, quando i Muse suoneranno a Milano sul palco dell’Alcatraz.

1. Will Of The People 2. Compliance 3. Liberation 4. Won’t Stand Down 5. Ghosts (How Can I Move On) 6. You Make Me Feel Like It’s Halloween 7. Kill Or Be Killed 8. Verona 9. Euphoria 10. We Are Fucking Fucked

Tutti i negozi di dischi italiani che terranno aperti più a lungo sabato 25 agosto



Di seguito vi elenchiamo i nomi di tutti i negozi di dischi del nostro Paese che hanno scelto di aderire all'iniziativa, quella per cui l'orario di apertura sarà prolungato nella serata di sabato 25 agosto.

Ricordiamo che per tutti coloro che parteciperanno a questo evento ci sarà non solo il cd di “Will of the People” ma anche un gadget speciale creato per l'occasione e offerto in esclusiva, nell'ambito di questa iniziativa.



I negozi di dischi che aderiscono all’iniziativa sono i seguenti:

• CASA MUSICALE CORSO STAMIRA 68 ANCONA

• MUSICA E RICORDI VIA S.ANSELMO 7 AOSTA

• CORY MUSIC VIERI CSO ITALIA 89 AREZZO

• CAMARILLOBRILLODISCHI VIA P.S. MANCINI 9 AVELLINO

• DISCHI PONTE VIA ANGARANO 9 BASSANO DEL GRAPPA

• PICK UP RECORDS VIA JACOPO DA PONTE 52 BASSANO DEL GRAPPA

• MUSICAL BOX VIA XXV APRILE 58 BESOZZO (VA)

• CIGNA DISCHI Via Italia, 10, 13900 BIELLA

• SEMM MUSIC STORE & MORE VIA OBERDAN 24/F BOLOGNA

• MONDO MUSICA VIA RADICI 15 VEGGIA CASALGRANDE

• JUKE BOX VIA CORNACCHIA 10 CASERTA

• DE SANTI PIAZZA MARCONI 1 CASTELFRANCO VENETO

• RIVA MUSICA P.ZZA STESICORO 37 CATANIA

• FRIGERIO VIA GARIBALDI 38 COMO

• DISC JOCKEY 70 VIA BORDIGALLO 1 CREMONA

• DISCO MAGAZINE PIAZZA MAGGIORE 2 ESTE

• PISTELLI E BARTOLUCCI CORSO DELLA GIOVECCA 2/4 FERRARA

• GALLERIA DEL DISCO SOTTOPASSO STAZIONE, PIAZZA STAZIONE FIRENZE

• NUMBER TWO VIA DUCA D’AOSTA 1 FORTE DEI MARMI

• DISCOCLUB VIA S. VINCENZO, 20 GENOVA

• BLACKSTAR PIAZZA UNITÀ NAZIONALE N. 1 IMPERIA

• BATTAGLIA DISCHI Via Giuseppe Garibaldi 86 LA MADDALENA

• SOUNDGARDEN Corso Vittorio Emanuele, 110 L’AQUILA

• SYMPHONY PIAZZA CAVOUR 23 LIVORNO

• SKY STONE AND SONGS VIA VITTORIO VENETO 7 LUCCA

• FLEXI VIA MACELLO VECCHIO 33 LUGO

• DIAMANTIK VIA FRANCESCO SEMERARO 3 MARTINA FRANCA

• CASA DEL DISCO P.TTA VECCHI 2 (EX VIA FERRO) MESTRE

• SERENDEEPITY CORSO DI PORTA TICINESE 100 MILANO

• IL DISCOMANE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 38 MILANO

• DISCHINPIAZZA PIAZZA MAZZINI 35 MODENA

• FONOTECA: DI CULTURE LAB. Via Morghen, 31 C/F NAPOLI

• PONTI NON SOLO MUSICA VIA TOGLIATTI 15 NOVELLARA

• GABBIA VIA DANTE 8 PADOVA

• MONOLITH Via Provinciale Vallecchia, 49 PIETRASANTA

• DISCO SHOP LARGO CAMPIDOGLIO 30 POGGIBONSI

• MUSICATELLI PIAZZA XX SETTEMBRE 7 PORDENONE

• FIREFLY VICO D. ASSELTA 5/7 POTENZA

• CD CLUB ENTERTAINMENT Via Giuseppe de Nava, 138 REGGIO CALABRIA

• DTM TOSI VIA EMILIA SAN PIETRO 57 REGGIO EMILIA

• MAISTRELLO MUSICA VIA DELLE ORCHIDEE 6 RIETI

• DISCOTECA LAZIALE VIA GIOLITTI, 263 ROMA

• DISCORSO VIA GARIBALDI 36 SACILE

• DISCLAN VIA ROMA 32 SALERNO

• MEZZOFORTE VIA PASCOLI 11 A TREVISO

• INDIE VIA INFERIORE 31 TREVISO

• ANGOLO DELLA MUSICA VIA LEONARDO DA VINCI 47 UDINE

• FOTO CARLO STORE Via Colonnello Aprosio, 153 VALLECROSIA

• BARONE PIAZZA DIOMEDE 18 VASTO

• FILMUSICA VIALE TRENTO 37 VALDAGNO (VI)

• DISCHI VOLANTI VIA FAMA 7 VERONA