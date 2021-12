Matt Bellamy dei Muse spoilera una nuova canzone su Instagram

Il leader e voce dei Muse, Matt Bellamy, ha volontariamente spoilerato nelle scorse ore, una piccola parte di un nuovo singolo in arrivo per la celebre band britannica. Come? Nel corso di una Live su Instagram, registrata in auto durante il fine settimana di Natale

Matt Bellamy spoilera sui social la nuova canzone dei Muse

Che novità per il trio rock britannico fossero in arrivo era ormai cosa nota da quando, già lo scorso anno, il leader e voce del gruppo Matt Bellamy, aveva raccontato alla stampa mondiale di essere pronto ad un nuovo step da solista, ma anche insieme alla sua band, dopo la pubblicazione di “Simulation Theory” nel 2018. L’arrivo di un nuovo singolo sembra quindi sempre più imminente, soprattutto da quando Bellamy, nel corso di una Live Instagram natalizia, si è registrato in auto mentre suona un teaser di 60 secondi di una nuova canzone, in compagnia del figlio che si diverte a fare headbanging sul sedile accanto a lui.“Won’t stand down, I’m growing stronger/Won’t stand down, I’m owned no longer. Won’t stand down, you’ve used me for too long/For too long”, canta Bellamy nel video (in italiano “Non mi arrenderò, sto diventando più forte/Non mi arrenderò, non sono più tuo. Non mi arrenderò, mi hai usato per troppo tempo/Per troppo tempo”. Ad incuriosire i fan è stata però la presenza forte di note e di un riff che sembrano riportare la band alle sue origini rock-metal.

Il nuovo disco dei Muse

È stato proprio parlando con la rivista musicale britannica NME - nel maggio del 2020 - che Matt Bellamy ha raccontato di ciò che ne sarebbe stato dei Muse dopo “Simulation Theory”, l’album della band uscito a novembre 2018. “Mi piace l'idea di resettare completamente e tornare da dove veniamo”, commentava il frontman, “Probabilmente entreremo in studio l'anno prossimo per fare un nuovo album di qualche tipo e poi faremo un tour dopo, a seconda delle restrizioni di viaggio”. Indiscrezioni che lo stesso aveva poi confermato alcuni mesi dopo in un’intervista al Sun, dove Bellamy rivelava: “Ho iniziato a scrivere quando tutte le proteste e tutto il caos stavano iniziando (riferendosi al movimento Black Lives Matter). È una cosa strana da dire, ma si adatta alla musica che scrivo. Ti tiene un po' in tensione”. I dettagli circa il titolo, la tracklist e la data di uscita del prossimo album dei Muse restano ancora segreti. Già confermata (Covid-19 permettendo) è invece la presenza della band britannica tra gli headliner di due importantissimi festival europei come “Isle Of Wight Festival” e “Tempelhof Sounds” di Berlino.