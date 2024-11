I Negrita annunciano un nuovo tour

I Negrita hanno annunciato un nuovo tour, facendo esplodere l’entusiasmo dei loro tantissimi e fedelissimi fan.

"Volete un nuovo tour? E noi vi diamo un nuovo tour!": con queste parole, la rock band italiana ha annunciato i nuovi dieci appuntamenti fissati per la primavera del 2025. "Mi raccomando, vogliamo vedervi saltare e scatenare sotto il palco", hanno aggiunto sui loro profili dei social network.

Le date (che potete trovare nell’ultimo paragrafo di questo articolo) riguardano live sparsi nei club di tutta Italia. Dieci in totale, per adesso, quelle ufficializzate dal gruppo di Capolona, in provincia di Arezzo.

Questo tour sarà l'occasione per presentare dal vivo il nuovo album di inediti di prossima uscita dei Negrita, un nuovo disco il cui titolo non è stato ancora svelato. Il nuovo album di inediti arriverà nel 2025, a sei anni di distanza dall’ultimo disco in studio, intitolato Desert Yacht Club.

I biglietti per le date del tour 2025 saranno disponibili a partire dalle 12.00 di oggi (venerdì 22 novembre 2024) su MC2Live, Vivaticket e circuiti autorizzati.



In fondo a questo articolo trovate tutte le date del tour e anche il post condiviso nelle scorse ore dai Negrita sul loro profilo ufficiale di Instagram.