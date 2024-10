Concerto per la pace al Forum di Assago, i cantanti da Elodie a Madame

1/22 Foto di Francesco Prandoni

Il live organizzato per la pace, che devolve 300.000 euro a Emergency e Medici Senza Frontiere per la risposta sanitaria all’emergenza nella striscia di Gaza, è andato in scena ieri sera all’Unipol Forum di Milano. Ecco gli scatti ai protagonisti della serata: da Fiorella Mannoia a Paola Turci, da Annalisa a Brunori Sas, da Elisa a Emma e J-Ax, Madame, Ermal Meta, Francesca Michielin (giusto per citare alcuni dei tanti nomi presenti), tante star italiane sono salite sul palco. In questa foto, vediamo Alessandra Amoroso



