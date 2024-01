“Under the Rubble”, la straziante canzone di Roger Waters per Gaza

Il musicista inglese ha registrato il demo alle 11:53 di giovedì 28 dicembre e l’ha condiviso il giorno dopo. In fondo a questo articolo potete guardare il video in cui l’ex membro dei Pink Floyd lavora alla sua nuova creazione. Come fa notare il magazine Rolling Stone, “sembra che ci sia un’altra versione della sua demo sul desktop del suo computer, salvato come Its Dark Here Mama. C’è anche una kefiah, simbolo palestinese, drappeggiata sullo schermo”. Non ci sono ulteriori dettagli per ora, fa notare la rivista musicale RS. Ricordiamo che Roger Waters è da tempo un dichiarato anti-israeliano, nonché volto del BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), l’organizzazione no profit filopalestinese impegnata a boicottare brand che sono associati in qualsiasi modo allo Stato di Israele. L’attivismo di Roger Waters è incominciato nel 2006, anno in cui, in occasione di una tappa prevista a Tel Aviv, ha visitato il muro di separazione al confine con la Cisgiordania. “Il muro è una costruzione spaventosa. È pattugliato da giovani soldati israeliani che mi hanno minacciato, un innocuo visitatore da un altro mondo, con sprezzante aggressività”, ha dichiarato Waters all’epoca durante la live a Neve Shalom. Alla fine aveva invocato “la fine dell’apartheid” subito dai palestinesi. In fondo a questo articolo potete guardare il video in cui l’ex membro dei Pink Floyd lavora a questa sua nuova creazione, intitolata Under the Rubble.

Il testo con la traduzione della canzone



La canzone Under the Rubble, per quanto riguarda la parte che si ascolta nella clip condivisa da Waters, presenta il seguente testo:

“Papa, I want to go home now, papa please take me home, mama please tell me I’m dreaming, and ill wake up somewhere and I won’t be alone, mama its dark here, dad has stopped breathing, mama mama”.



La strofa è traducibile come segue, nella traduzione proposta da Rolling Stone Italia:

“Papà, voglio andare a casa adesso, papà, per favore portami a casa, mamma, per favore dimmi che sto sognando, e mi sveglierò da qualche parte e non sarò solo, mamma, è buio qui, papà ha smesso di respirare, mamma -mamma”.



Di seguito trovate il video in cui l’ex membro dei Pink Floyd lavora a questa sua nuova creazione, Under the Rubble, clip condivisa sul suo canale di YouTube.