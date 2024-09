I Negrita festeggiano 30 anni. Emozioni e rock a Milano. Il racconto

I Negrita cantavano ‘Non ci guarderemo indietro mai’, ma per una volta hanno fatto un’eccezione. Venerdì 27 settembre la rock band ha festeggiato tre decenni di carriera con un concerto evento all’Unipol Forum di Milano. Trent’anni in trenta canzoni per quasi tre ore.

negrita, l’album dei ricordi tra emozioni e libertà

È proprio questo il rumore della felicità: 10.000 persone ritrovatesi a festeggiare il trentesimo compleanno dei Negrita. Il concerto è stato come sfogliare un vecchio album di foto rivivendo attimi del passato indissolubilmente legati a persone ed eventi che ci hanno emozionato, divertito e fatto crescere. Un momento per sé stessi in cui accogliere il passato tra nostalgia, ricordi e libertà.

Dopo l’apertura con i brani … e intanto il tempo passa, In ogni atomo e Non ci guarderemo indietro, i Negrita hanno salutato i presenti: “Organizziamo una festicciola di compleanno e voi arrivate in diecimila, come non dirvi grazie”. Il gruppo ha poi lasciato spazio a quattro brani del primo album: “Vediamo di tornare un po’ indietro in quegli anni con quelle emozioni nostalgiche e felici”. Molto suggestiva l'esibizione di R.J. (Angelo ribelle), il brano ispirato alla vita del leggendario Robert Johnson.

Subito dopo Lontani dal mondo, Pau: “Ci eravamo resi conto di aver scritto una canzone che avrebbe potuto emozionare anche gli altri”. Dopo grandi classici della carriera del gruppo, tra i quali Il gioco e Brucerò per te, i Negrita hanno rivissuto un altro capitolo della loro storia con brani come Radio Conga: “A un certo punto ci siamo avvicinati ad altri stili, come quelli del mondo latino”. Impossibile restare fermi con Rotolando verso sud e Che rumore fa la felicità?