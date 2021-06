Muse in Italia annunciata data al Firenze Rocks 2022: info e biglietti

Dopo i GREEN DAY, confermati come headliner della giornata di apertura del 16 giugno 2022, saranno i MUSE ad esibirsi nella seconda giornata del festival dì venerdì 17 giugno. La più grande rock-progressive band contemporanea torna in Italia dopo gli ultimi tre grandi concerti del Simulation Theory World Tour 2019 del 12 e 13 luglio a Milano e del 20 luglio a Roma.



Per i MUSE, conosciuti in tutto il mondo per i loro spettacoli live “rivoluzionari” e ‘’altamente futuristici e tecnologici’’ questo appuntamento non farà eccezione e si preannuncia epico e ambizioso per dare ai propri fan - ormai abituati a veri e propri concerti evento - un’esperienza sempre più “totale”, dal suono alle luci, dal palco ai video.

I biglietti per la giornata di venerdì 17 giugno 2022 saranno disponibili in presale Ticketmaster per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10 di mercoledì 9 giugno 2021 scaricando, nella sezione Vantaggi dell’App, il coupon con il codice da utilizzare su https://shop.ticketmaster.it/presale/coupon/muse-banca-intesa-presale-it.html



La messa in vendita generale partirà dalle ore 11 di venerdì 11 giugno 2021 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni riguardo I biglietti precedentemente acquistati, vai su www.firenzerocks.it/info-utili

Le biglietterie ufficiali di Firenze Rocks sono Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.



Virgin Radio è la radio ufficiale del festival