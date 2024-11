Pattinson: tutti i progetti del 2025

Robert Pattinson sarà uno dei protagonisti del 2025 al cinema ma anche del 2026, lo conferma il suo coinvolgimento nel nuovo lungometraggio di Christopher Nolan le cui riprese partiranno nella prima metà del 2025.

Alla luce di questo aggiornamento, i fan della star di Twilight, già a conoscenza dei tempi di lavorazione di The Batman II, il sequel di The Batman del 2022 di Matt Reeves, adesso temono per lo slittamento del film Warner Bros. la cui uscita, già rinviata a causa dei ritardi per lo sciopero di Hollywood, adesso è stata fissata per il 2 ottobre 2026.

Pattinson potrebbe ritrovarsi a girare più progetti nella stessa stagione. È stata già confermata, infatti, anche la sua presenza per Primetime, un progetto targato A24 firmato da Lance Oppenheim ispirato al reality To Catch a Predator.

Il trentottenne, adesso impegnato in Massachusetts con le riprese di The Drama, una pellicola di genere sentimentale in cui divide la scena con Zendaya, è atteso col nuovo anno per il tour promozionale della nuova pellicola di Bong Joon-ho, Mickey 17.

Stando alle ultime notizie, il film sci-fi del regista premiato con l'Oscar per Parasite, potrebbe arrivare nelle sale per Pasqua 2025, una decisione presa di recente da Warner Bros. che ha deciso di lanciare la pellicola durante le feste della prossima primavera.