Zendaya e Anne Hathaway nel nuovo film di Christopher Nolan

Le due dive di Hollywood sono le ultime aggiunte al nuovo film del regista britannico, il cui ultimo lavoro cinematografico (Oppenheimer del 2023) è stato insignito di 7 premi Oscar all'edizione del 2024, tra cui quelli come miglior film e miglior regista. Le attrici si uniranno al cast precedentemente annunciato, composto da Matt Damon e Tom Holland. I dettagli del progetto sono tenuti segreti, ma fonti vicine al magazine statunitense Hollywood Reporter affermano che il film non sarà ambientato nel presente

Il nuovo film di Nolan è il primo che arriva dopo lo strepitoso successo di Oppenheimer (il biopic che racconta la storia del fisico messo a titolo, colui che è considerato il “padre putativo” della bomba atomica) è previsto per il 17 luglio 2026 con un’uscita in Imax. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2025.

A riportare per primo la notizia dell'aggiunta di Zendaya e Hathaway alla misteriosa pellicola di Nolan è stato il magazine americano Deadline, che ha fatto sapere in anteprima esclusiva che le due interpreti si aggiungono al cast precedentemente annunciato, composto da Damon e Holland.

I due dovrebbero anche tornare nei loro ruoli per il quarto film della saga cinematografica di Spider-Man, attualmente programmato per uscire una settimana dopo il film di Nolan.

Il film sarà una reunion sullo schermo per Zendaya e Tom Holland, che - come ormai è arcinoto - sono partner nella vita reale.

Hathaway: “Ho trovato un angelo in Nolan”

Anne Hathaway ha già lavorato con Nolan sia in Interstellar sia in Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno. “Molte persone non mi davano ruoli perché erano preoccupate di come la mia immagine fosse diventata tossica online”, ha spiegato Hathaway in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair. “Ho trovato un angelo in Christopher Nolan, che non si è lasciato influenzare e mi ha dato uno dei ruoli più belli che abbia mai interpretato, in uno dei migliori film a cui ho partecipato (Hathaway parla di Interstellar, ndr)”.

L’attrice statunitense, classe 1982, è apparsa di recente nella commedia romantica The Idea of You e nel thriller ambientato negli anni Sessanta Mothers' Instinct, diretto da Benoît Delhomme e remake del film Doppio sospetto di Olivier Masset-Depasse, a sua volta tratto dal romanzo Oltre la siepe di Barbara Abel.

Vedremo prossimamente Anne Hathaway accanto a Michaela Coel nel dramma pop Mother Mary e nel thriller di fantascienza Flowervale Street insieme a Ewan McGregor, previsto per l’estate prossima.