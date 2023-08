Su Sky è tempo di Christopher Nolan Mania, da Memento a Interstellar

In attesa dell’uscita in sala dell’attesissimo Oppenheimer, su Sky Cinema arriva dal lunedì 21 a domenica 27 agosto un canale interamente dedicato al grande regista. Inoltre, il 21 agosto alle 20.45 sul canale sarà proposto OPPENHEIMER - SPECIALE, con un’intervista in profondità con Nolan che racconta la realizzazione del film. Nello speciale sono presenti anche interviste a Robert Downey Jr, Florence Pugh e Matt Damon. Tutti i film e lo speciale saranno anche disponibili in streaming su NOW e on demand su Sky.