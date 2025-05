Richard Ashcroft, esce il singolo Lover prima del tour con gli Oasis

Il cantante britannico, ex leader dei Verve, inaugura una nuova fase della sua carriera musicale con l’uscita di un brano inedito. La canzone anticipa la sua partecipazione come ospite d’eccezione alla tournée britannica e irlandese della storica band dei fratelli Gallagher



Richard Ashcroft è finalmente tornato: dopo sette anni di silenzio artistico, il mitico cantante britannico ritorna con un nuovo singolo intitolato Lover (che potete ascoltare nel video che trovate in fondo a questo articolo).

L’artista inglese, ex leader dei Verve (una delle band britanniche più amate degli anni Novanta), inaugura così una nuova fase della sua carriera musicale con l’uscita di un brano inedito. La canzone anticipa la sua partecipazione come ospite d’eccezione alla tournée britannica e irlandese di un’altra band inglese che definire leggendaria è poco. Indovinate chi? Esatto: gli Oasis. Ashcroft torna a far parlare di sé con il lancio del singolo pubblicato a pochi mesi dall’inizio del tour che segna la reunion dei fratelli Gallagher. Il cantante connazionale di Liam e Noel accompagnerà la band sul palco durante le tappe in Regno Unito e Irlanda, prendendo parte a uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Il suo brano Lover, che arriva dopo un periodo di silenzio creativo, si presenta come una dichiarazione d’intenti: energia, ottimismo e un richiamo diretto al pubblico.

Potete ascoltare la canzone Lover di Richard Ashcroft nel videoclip ufficiale del brano, che trovate in fondo a questo articolo.

Lover, un brano tra luce e passione Con una struttura musicale sostenuta da chitarre dal sapore jangle rock e una ritmica solida e avvolgente, Lover si inserisce pienamente nel solco stilistico che ha reso celebre Ashcroft. La voce dell’artista si staglia netta e carica di pathos, in un’esortazione che suona come un inno: “DJ, play a song for the lovers, tonight”. È il primo singolo originale pubblicato dal cantautore dopo la cover di Sonnet realizzata per lo spot natalizio del marchio John Lewis nel 2024, e anticipa probabilmente nuovi progetti discografici in arrivo. Approfondimento Oasis, Richard Ashcroft e i Cast apriranno i concerti europei

Un legame artistico che affonda nel tempo La conferma ufficiale della presenza di Ashcroft nella line-up del tour degli Oasis è arrivata nell’autunno dello scorso anno, avvalorando le voci che già da tempo circolavano nel mondo musicale. In una nota, l’artista ha raccontato il suo entusiasmo all’idea di unirsi alla band per questa storica reunion, dichiarando: «Da fan della prima ora, ero in fibrillazione quando è stata annunciata la notizia del ritorno degli Oasis». Approfondimento VIDEO Richard Ashcroft, chi è

L’influenza dei Gallagher nella scrittura di Ashcroft Ashcroft non ha nascosto l’importanza che il duo dei Gallagher ha avuto nel plasmare il suo percorso musicale. In particolare, ha citato l’impatto profondo che ebbe su di lui un brano in particolare: «È stato Live Forever a farmi capire che volevo scrivere canzoni anch’io». Ha inoltre aggiunto: «Il talento di Noel nella scrittura e lo spirito puro di Liam come frontman mi hanno spinto a dare il meglio». Con lo sguardo rivolto al prossimo tour, Ashcroft ha promesso spettacoli memorabili e momenti da custodire: «Adesso è il momento di creare nuovi ricordi. Sono pronto. Ci vediamo la prossima estate. La musica è potere». Parole che confermano la sua intenzione di regalare al pubblico un’esperienza intensa e significativa. Nel frattempo, il pubblico continua a riscoprire i classici dei Verve, anche grazie a nuove interpretazioni. Ha riscosso grande apprezzamento la versione di Bitter Sweet Symphony realizzata da Lauren Mayberry dei Chvrches, che ha regalato una lettura intima e delicata del celebre brano, rinnovando l’interesse verso il repertorio di Ashcroft. Approfondimento Oasis, la band che accompagnerà Liam e Noel Gallagher nella reunion

Anche Andy Bell torna sul palco con gli Oasis In vista del tour, anche il bassista Andy Bell è stato confermato tra i membri della formazione che accompagneranno i Gallagher. Bell, che aveva fatto parte della band fino allo scioglimento del 2009 e successivamente dei Beady Eye (mentre attualmente ricopre il duplice ruolo di cantante e chitarrista dei Ride), ha dichiarato con entusiasmo: «Sono dei vostri e non vedo l’ora». Ha poi scherzato: «Ci vedremo in tour. O meglio, voi vedrete me… io a malapena vedrò voi dal palco». Approfondimento Oasis, Andy Bell si unirà ai fratelli Gallagher per la reunion