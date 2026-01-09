Ultimo, è uscita la canzone Acquario: testo e significato

Nella ballad il cantautore romano parla di sé e delle proprie insicurezze e inquietudini. Il 4 luglio 2026 si esibirà nel grande evento live Ultimo 2026 – La favola per sempre a Tor Vergata, il Raduno degli Ultimi che in sole tre ore ha registrato il sold out con 250 mila biglietti venduti. Atteso anche l'annuncio del nuovo album

Oggi, venerdì 9 gennaio, Ultimo ha pubblicato il singolo Acquario sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe. Il cantautore romano, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha scritto la musica della ballad e il testo, dove parla di sé e delle proprie insicurezze e inquietudini che, a volte, lo fanno sentire solo, lontano dall’immagine che gli altri hanno di lui. Per lanciare il brano, l'artista ha scelto un’immagine di sé con indosso una maschera da alieno e circondato da una schiera di giornalisti con microfoni e telecamere. A distanza di qualche mese dal successo estivo Bella davvero, la nuova canzone inaugura un anno intenso, che il 4 luglio 2026 vedrà anche il grande evento live Ultimo 2026 – La favola per sempre a Tor Vergata, il Raduno degli Ultimi che in sole tre ore ha registrato il sold out con 250 mila biglietti venduti. Inoltre, l’uscita del singolo Acquario all’inizio del mese di gennaio potrebbe non essere casuale. Infatti, il periodo astrologico del segno inizierà il 21 gennaio, data che, secondo i fan, potrebbe rappresentare la finestra di annuncio del nuovo album di inediti.

IL TESTO

Ecco il testo della canzone Acquario di Ultimo:



Ho capito che col tempo

Certe cose vanno giù

Che puoi starci pure attento

Ma non torneranno più

Ho lasciato appesa al frigo

Quella lista che volevi

Vedi tu che cosa farne

Butta i kiwi sono neri



Ho saputo fare pace

Con le mie battaglie perse

Non ho voglia di un abbraccio

Ma tu abbracciami ugualmente

Ho capito che ti piace

Fare la sveglia quando serve

Perché il sesso è come l’aria

Ti entra sempre facilmente



Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca

Mi guardo spesso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a me

Per essere me



Ho capito che sto bene

Solo quando io sto male

E che pure quando è agosto

Penso spesso già a Natale

Ho dormito con il gatto

E la televisione accesa

Ed ho sognato che rientravi

E chiedevi una mano con la spesa

E se t’incontro per la strada

Non è mica presunzione

Ma forse tirerei giù dritto

E starei zitto in soggezione

Però poi tu mi conosci

La mia mente è un vero armadio

Ed ho i vestiti sempre sparsi

Sono un cazzo di acquario



Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca

Mi guardo spesso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a me

Per essere me



Questa sera piove forte

Chiuso in casa bevo un po’

Certe cose fanno male

E so già che le rifarò

Sulla sedia che ho in cucina

Sento l’eco di uno stadio

E ora stare qui da solo

Fa sentire me sdoppiato

Ma alla fine sai che c’è

Che sono un cazzo di acquario



Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca

Mi guardo spesso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a me

Per essere me



Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca

Mi guardo spesso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a me

Per essere me