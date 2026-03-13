Dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata ancora una volta tra le artiste più influenti del pop contemporaneo, il brano prosegue il percorso aperto dall’album Ma io sono fuoco e racconta non solo l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico

“Mi vuoi più suora o pornodiva?”. Annalisa ha lanciato così, con una frase del testo, il nuovo singolo Canzone estiva, uscito venerdì 13 marzo dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata ancora una volta tra le artiste più influenti del pop contemporaneo. Il brano prosegue il percorso aperto dall’album Ma io sono fuoco e ne riprende il tema, tornando sul simbolo del fuoco inteso come scintilla creativa e come capacità di reazione e di trasformazione. “Sei il mio sogno erotico, pensiero non cattolico”, recita il testo, che mescola sacro e profano e spiritualità e seduzione. Si tratta infatti di una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: non solo l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico. Un sentimento viscerale, esplosivo, di non facile comprensione, ma profondo e legato anche all’amore per sé stessi e all’autostima, che porta ad affrontare sia l’opinione di chi si ama, sia l’opinione pubblica, un’esperienza non sempre leggera. Per Annalisa, ognuno di noi è non solo quello che sente di essere, ma anche quello che vedono gli altri con tantissime paia di occhi. Ogni versione può ricevere un giudizio opposto, nonostante la persona osservata sia sempre la stessa. Da qui l’idea della provocazione, “Mi vuoi più suora o pornodiva?”, una forma di ironia sul linguaggio del giudizio che introduce già la risposta: l’unica strada è mostrarsi per come si è, essendo entrambe e nessuna, in un personale e disordinato equilibrio precario che si trova nel mezzo. Del resto, la scelta della versione da vedere racconta una piccola parte di chi è osservato, mentre spiega moltissimo di chi osserva.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

IL TESTO

Ecco il testo del brano Canzone estiva di Annalisa:

Quando Venere è in Leone non si può parlare

So di cose che tu non potresti mai capire

Quando vado giù

Nel pensiero più malato e inutile

Abbiamo perso il filo

Sei nel mio sogno erotico

Sto bruciando tra le fiamme roventi

Pensiero non cattolico

Non ti offendi?

E non cambiare discorso

Se mi chiedi come sto

Sei un maledetto elettrochoc

E poi una botta di autostima

Magari stavo meglio prima

Della tua pazza nostalgia

Andate in pace e così sia

Mi vuoi più suora o pornodiva?

Questa non è una canzone estiva

Sei una iena, sei un problema

E per questo finisce un amore

Che non c’era, forse c’era

E per questo finisce

Sul cavallo con le ali sembra di volare (Ho la psicosi, le paranoie)

Ora sai che sono ancora tutta naturale (Ma che paura)

Quando vado giù

Fino in fondo a quel bicchiere che è già a metà

Abbiamo perso il filo

Sei nel mio sogno erotico

Sto bruciando tra le fiamme roventi

Pensiero non cattolico

Non ti offendi?

E non cambiare discorso

Se mi chiedi come sto

Sei un maledetto elettrochoc

E poi una botta di autostima

Magari stavo meglio prima

Della tua pazza nostalgia

Andate in pace e così sia

Mi vuoi più suora o pornodiva?

Questa non è una canzone estiva

Sei una iena, sei un problema

E per questo finisce un amore

Che non c’era, forse c’era

E per questo finisce

Quando Venere è in Leone non si può parlare

E per questo finisce

Per quella pazza nostalgia

Andate in pace e così sia

Mi vuoi puoi suora o pornodiva?

Questa non è una canzone estiva

Sei una iena, sei un problema

E per questo finisce un amore

Che non c’era, forse c’era

E per questo finisce

(Alleluia, alleluia)

E per questo finisce un amore

(Alleluia, alleluia)

Che non c’era, forse c’era

E per questo finisce