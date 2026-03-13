Dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata ancora una volta tra le artiste più influenti del pop contemporaneo, il brano prosegue il percorso aperto dall’album Ma io sono fuoco e racconta non solo l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico
“Mi vuoi più suora o pornodiva?”. Annalisa ha lanciato così, con una frase del testo, il nuovo singolo Canzone estiva, uscito venerdì 13 marzo dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata ancora una volta tra le artiste più influenti del pop contemporaneo. Il brano prosegue il percorso aperto dall’album Ma io sono fuoco e ne riprende il tema, tornando sul simbolo del fuoco inteso come scintilla creativa e come capacità di reazione e di trasformazione. “Sei il mio sogno erotico, pensiero non cattolico”, recita il testo, che mescola sacro e profano e spiritualità e seduzione. Si tratta infatti di una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: non solo l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico. Un sentimento viscerale, esplosivo, di non facile comprensione, ma profondo e legato anche all’amore per sé stessi e all’autostima, che porta ad affrontare sia l’opinione di chi si ama, sia l’opinione pubblica, un’esperienza non sempre leggera. Per Annalisa, ognuno di noi è non solo quello che sente di essere, ma anche quello che vedono gli altri con tantissime paia di occhi. Ogni versione può ricevere un giudizio opposto, nonostante la persona osservata sia sempre la stessa. Da qui l’idea della provocazione, “Mi vuoi più suora o pornodiva?”, una forma di ironia sul linguaggio del giudizio che introduce già la risposta: l’unica strada è mostrarsi per come si è, essendo entrambe e nessuna, in un personale e disordinato equilibrio precario che si trova nel mezzo. Del resto, la scelta della versione da vedere racconta una piccola parte di chi è osservato, mentre spiega moltissimo di chi osserva.
IL TESTO
Ecco il testo del brano Canzone estiva di Annalisa:
Quando Venere è in Leone non si può parlare
So di cose che tu non potresti mai capire
Quando vado giù
Nel pensiero più malato e inutile
Abbiamo perso il filo
Sei nel mio sogno erotico
Sto bruciando tra le fiamme roventi
Pensiero non cattolico
Non ti offendi?
E non cambiare discorso
Se mi chiedi come sto
Sei un maledetto elettrochoc
E poi una botta di autostima
Magari stavo meglio prima
Della tua pazza nostalgia
Andate in pace e così sia
Mi vuoi più suora o pornodiva?
Questa non è una canzone estiva
Sei una iena, sei un problema
E per questo finisce un amore
Che non c’era, forse c’era
E per questo finisce
Sul cavallo con le ali sembra di volare (Ho la psicosi, le paranoie)
Ora sai che sono ancora tutta naturale (Ma che paura)
Quando vado giù
Fino in fondo a quel bicchiere che è già a metà
Abbiamo perso il filo
Sei nel mio sogno erotico
Sto bruciando tra le fiamme roventi
Pensiero non cattolico
Non ti offendi?
E non cambiare discorso
Se mi chiedi come sto
Sei un maledetto elettrochoc
E poi una botta di autostima
Magari stavo meglio prima
Della tua pazza nostalgia
Andate in pace e così sia
Mi vuoi più suora o pornodiva?
Questa non è una canzone estiva
Sei una iena, sei un problema
E per questo finisce un amore
Che non c’era, forse c’era
E per questo finisce
Quando Venere è in Leone non si può parlare
E per questo finisce
Per quella pazza nostalgia
Andate in pace e così sia
Mi vuoi puoi suora o pornodiva?
Questa non è una canzone estiva
Sei una iena, sei un problema
E per questo finisce un amore
Che non c’era, forse c’era
E per questo finisce
(Alleluia, alleluia)
E per questo finisce un amore
(Alleluia, alleluia)
Che non c’era, forse c’era
E per questo finisce
Approfondimento
Annalisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Esibizionista
IL TOUR MA NOI SIAMO FUOCO - CAPITOLO II - PALASPORT 2026
Annalisa inizierà il tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026, la seconda parte dei concerti live della cantante che, tra novembre e dicembre 2025, avevano collezionato quasi tutte le 13 tappe sold out.
Ecco le date:
23 aprile - Genova (Palateknoship)
25 aprile - Mantova (Palaunical - sold out)
26 aprile - Mantova (Palaunical)
28 aprile - Pesaro (Palavitrifrigo)
30 aprile - Torino (Inalpi Arena)
02 maggio - Firenze (Mandela Forum)
04 maggio - Napoli (Palapartenope)
09 maggio - Milano (Unipol Dome)
12 maggio - Messina (Palarescifina) - sold out
13 maggio - Messina (Palarescifina)
16 maggio - Roma (Palazzo dello Sport)
Approfondimento
Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno