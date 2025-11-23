Ornella Vanoni, l'omaggio di Annalisa ed Elodie con "L'appuntamento"

Durante il concerto di Annalisa al Palazzetto dello Sport di Roma, le due cantanti hanno duettato sul successo della diva scomparsa il 21 novembre

Ornella Vanoni continua a restare nei cuori e nei pensieri di tutti gli italiani. La notizia della sua morte, avvenuta nella sua casa milanese all’età di 91 anni venerdì 21 novembre, ha provocato un gran numero di reazioni, con amici, colleghi e fan che hanno voluto renderle omaggio e salutarla, sui social e di persona, recandosi presso la sua abitazione dove, da sabato 22 novembre, vengono lasciati messaggi, fiori, pensieri.

Camera ardente e funerali In attesa del funerale Tanti andranno a porgerle il loro ultimo saluto alla camera ardente che sarà aperta al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello domenica 23 novembre dalle 10:00 alle 14:00 e lunedì 24 dalle 10:00 alle ore 13:00. E mentre i funerali si terranno sempre lunedì, alle 15, nella chiesa di San Marco, gli omaggi non si interrompono.