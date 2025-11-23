Offerte Black Friday
Ornella Vanoni, l'omaggio di Annalisa ed Elodie con "L'appuntamento". VIDEO

Musica
Screenshot da video Instagram @marcomli2015

Durante il concerto di Annalisa al Palazzetto dello Sport di Roma, le due cantanti hanno duettato sul successo della diva scomparsa il 21 novembre

Ornella Vanoni continua a restare nei cuori e nei pensieri di tutti gli italiani. La notizia della sua morte, avvenuta nella sua casa milanese all’età di 91 anni venerdì 21 novembre, ha provocato un gran numero di reazioni, con amici, colleghi e fan che hanno voluto renderle omaggio e salutarla, sui social e di persona, recandosi presso la sua abitazione dove, da sabato 22 novembre, vengono lasciati messaggi, fiori, pensieri.

Camera ardente e funerali

In attesa del funerale Tanti andranno a porgerle il loro ultimo saluto alla camera ardente che sarà aperta al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello domenica 23 novembre dalle 10:00 alle 14:00 e lunedì 24 dalle 10:00 alle ore 13:00. E mentre i funerali si terranno sempre lunedì, alle 15, nella chiesa di San Marco, gli omaggi non si interrompono.

L'omaggio di Annalisa ed Elodie

Annalisa, per esempio, ha scelto di dedicare un momento del suo concerto di sabato al Palazzetto dello Sport di Roma, per ricordare la collega. La cantante è stata raggiunta sul palco da Elodie, con la quale ha intonato L’appuntamento, indimenticabile e intramontabile classico di Ornella Vanoni, tra le sue canzoni più famose. Un momento emozionante per i fan e per le stesse artiste. Potete guardare il video dell’esibizione embeddato qui sotto.

Si è spenta Ornella Vanoni, icona della canzone italiana. FOTOSTORIA

Tra le più grandi interpreti della musica italiana, Ornella Vanoni – scomparsa a Milano a 91 anni – lascia un’eredità artistica che attraversa oltre sessant’anni di carriera, con 112 lavori tra album, EP e raccolte. La sua vita è stata segnata da esperienze creative e collaborazioni con grandi nomi che hanno contribuito a definire il suo stile unico e inconfondibile.

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. FOTO

Musica

Le persone che vogliono omaggiare l'artista possono entrare fino alle 14, e poi ancora domani -...

Ornella Vanoni camera ardente

