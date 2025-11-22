Offerte Black Friday
Lutto nel mondo dello musica, è morta a 91 anni Ornella Vanoni

Spettacolo

E' morta ieri sera a 91 anni la cantante Ornella Vanoni, un vero mito rinato ultimamente anche grazie alla presenza della grande interprete in programmi tv come 'Che tempo che fa'. Vanoni avrebbe avuto un malore nella sua casa di Milano

