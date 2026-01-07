Rita Ora svela l'arrivo del nuovo album

La popstar ha scritto sul suo profilo X da oltre cinque milioni di follower: "Il 2026 sembra destinato a essere un buon anno". Massimo riserbo su titolo e data di uscita
Rita Ora è pronta al grande ritorno. A pochi mesi dall’uscita dell’ultimo singolo All Natural, la cantautrice ha confermato l’arrivo del nuovo progetto discografico. Al momento massimo riserbo sui dettagli. Intervistata da Variety, l’artista ha dichiarato: “Sono stata così ispirata dalla musica che sta per uscire”.
rita ora, il nuovo album
Il 2026 segnerà il ritorno di Rita Ora. Dopo mesi di indiscrezioni, la popstar (FOTO) ha confermato l’arrivo del suo quarto progetto discografico tramite un post sul profilo X da oltre cinque milioni di follower. L’artista ha scritto: “Il 2026 sembra destinato a essere un buon anno”. Nel corso di un’intervista rilasciata a Variety, la cantante ha parlato del progetto: "Si tratta di entrare in sintonia con la mia creatività”. L’artista ha aggiunto: “Sono stata così ispirata dalla musica che sta per uscire. Voglio solo vedere dove mi porterà”.
Al momento massimo riserbo sulla data di distribuzione e sulle possibili collaborazioni, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.
Nel 2012 la popstar ha pubblicato il suo primo album Ora dando il via a una serie di successi che l’avrebbero portata a divenire una delle artiste più amate e popolari a livello internazionale. Nel 2018 la cantante ha lanciato Phoenix ricordandolo nel giorno del settimo anniversario della sua uscita: “Questo disco ha cambiato la mia vita in così tanti modi e sono infinitamente grata a tutti coloro che mi hanno supportata allora e continuano a farlo oggi. Ricordo quei momenti come se fossero ieri. Non riesco a credere che sia passato così tanto tempo!!”. A seguire Bang con Imanbek nel 2021 e You & I nel 2023.
Tra le sue canzoni più amate, citiamo Radioactive, I Will Never Let You Down, Poison, Your Song, Anywhere e Let You Love Me. Spazio anche alle collaborazioni: da Girls con Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX a Carry On con Kygo passando per Ritual con Tiësto e Jonas Blue, Black Widow con Iggy Azalea e Lonely Together con Avicii.
