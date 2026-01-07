Rita Ora svela l'arrivo del nuovo album

Rita Ora è pronta al grande ritorno. A pochi mesi dall’uscita dell’ultimo singolo All Natural, la cantautrice ha confermato l’arrivo del nuovo progetto discografico. Al momento massimo riserbo sui dettagli. Intervistata da Variety , l’artista ha dichiarato: “Sono stata così ispirata dalla musica che sta per uscire”.

Il 2026 segnerà il ritorno di Rita Ora. Dopo mesi di indiscrezioni, la popstar ( FOTO ) ha confermato l’arrivo del suo quarto progetto discografico tramite un post sul profilo X da oltre cinque milioni di follower. L’artista ha scritto: “Il 2026 sembra destinato a essere un buon anno”. Nel corso di un’intervista rilasciata a Variety, la cantante ha parlato del progetto: "Si tratta di entrare in sintonia con la mia creatività”. L’artista ha aggiunto: “Sono stata così ispirata dalla musica che sta per uscire. Voglio solo vedere dove mi porterà”.

Nel 2012 la popstar ha pubblicato il suo primo album Ora dando il via a una serie di successi che l’avrebbero portata a divenire una delle artiste più amate e popolari a livello internazionale. Nel 2018 la cantante ha lanciato Phoenix ricordandolo nel giorno del settimo anniversario della sua uscita: “Questo disco ha cambiato la mia vita in così tanti modi e sono infinitamente grata a tutti coloro che mi hanno supportata allora e continuano a farlo oggi. Ricordo quei momenti come se fossero ieri. Non riesco a credere che sia passato così tanto tempo!!”. A seguire Bang con Imanbek nel 2021 e You & I nel 2023.

Tra le sue canzoni più amate, citiamo Radioactive, I Will Never Let You Down, Poison, Your Song, Anywhere e Let You Love Me. Spazio anche alle collaborazioni: da Girls con Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX a Carry On con Kygo passando per Ritual con Tiësto e Jonas Blue, Black Widow con Iggy Azalea e Lonely Together con Avicii.