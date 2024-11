6/12 ©IPA/Fotogramma

AARON TAYLOR-JOHNSON - Look monocromatico per la star che vedremo presto sul grande schermo con Nostefatu e Kraven - Il cacciatore. L'abito di Gabriela Hearst, è in linea con i trend cromatici di questa stagione. Lo ha selezionato per l'attore la sua stylist, Ilaria Urbinati. Le calzature sono di Stuart Weitzman



