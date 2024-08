Kraven Il Cacciatore, il trailer del film con Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson non mostra alcuna pietà nel nuovo trailer di Kraven Il Cacciatore, film di prossima uscita che racconta le origini del cattivo di Spider-Man.

Il filmato (che arriva a un anno di distanza dal precedente trailer) mostra Kraven prendere a calci e pugnalare al collo i suoi avversari, catturarli in trappole per orsi e spingerli attraverso le finestre. Mentre nell'aria risuonano le note di The Man Comes Around di Johnny Cash, Taylor-Johnson si trasforma da un normale sicario nel cattivo con la pelliccia che i fan di Spider-Man conoscono come Kraven.

Cosa vedremo in Kraven Il Cacciatore

Questa la sinossi di Kraven Il cacciatore: "La complessa relazione di Kraven con il suo spietato padre, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), lo avvia su un percorso di vendetta con conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti".

"Figlio mio, siamo cacciatori, i più grandi che il mondo abbia mai conosciuto", dice Nikolai a Kraven. Che, in un frame successivo, viene visto entrare in una prigione, dove attacca altri prigionieri. E, quando gli viene detto in russo "Il cacciatore è un mito", risponde nella stessa lingua: "C'è un briciolo di verità in ogni mito".

In un altro frame del trailer, Il Camaleonte (suo fratello, interpretato dall'attore di The White Lotus Fred Hechinger) dice a Kraven:"Pensi di avere una sorta di onore, una sorta di codice, ma sei solo un altro uomo a caccia di un trofeo, proprio come nostro padre". Un altro ancora mostra Aleksei Sytsevich, un ibrido umano-rinoceronte noto come Rhino, che attacca Kraven in un paesaggio desertico. Infine, sul finale, Nikolai dice a Kraven: "Accetta chi sei veramente, figliolo, diventerai una leggenda".

Oltre a Taylor-Johnson, Crowe e Hechinger, Kraven Il Cacciatore vede la partecipazione di Ariana DeBose, Alessandro Nivola e Christopher Abbott. Dietro la macchina da presa c'è il regista di Margin Call J.C. Chandor.

La pellicola è l'ultimo capitolo dell'universo di personaggi Marvel portato al cinema da Sony, che include gli spin-off di Spider-Man Venom, Morbius e Madame Web. La sua data d'uscita è stata posticipata più volte ma, ora, la premiere cinemtografica è stata confermata per il prossimo 11 dicembre.