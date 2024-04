Sony rinvia le uscite di Kraven - Il Cacciatore e The Karate Kid

Spostamenti a catena

The Karate Kid, con Ralph Macchio e Jackie Chan, slitta al 30 maggio del 2025 per permettere l’uscita dopo la fine di Cobra Kai, la serie tv su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) che ha rilanciato il franchise di Karate Kid la cui lavorazione ha subito rallentamenti per via degli scioperi di Hollywood. Lo spostamento in avanti di The Karate Kid ha liberato uno spazio nella stagione natalizia che Sony ha dunque deciso di riempire con Kraven Il Cacciatore.