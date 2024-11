MTV EMAs, trionfano Taylor Swift e Tyla. Annalisa Best Italian Act

MTV European Music Awards, la 30ma edizione è all’insegna delle cantautrici: Taylor Swift è nell’Olimpo, ma ci sono anche Tyla, Raye e Annalisa, premiata Best Italian Act. Sul palco di Manchester, in una serata condotta da Rita Ora, i live di Benson Boone, Shawn Mendes, Tyla, Raye e Peso Pluma. E di Busta Rhymes, Global Icon, e Pet Shop Boys. Toccante il momento in cui Rita Ora ricorda Liam Payne, scomparso lo scorso 16 ottobre. Il racconto della nostra inviata a Manchester

Record su record, Taylor Swift è sempre la regina, anche in Europa. MTV European Awards, trentesima edizione: l’artista di The Eras Tour conquista quattro premi ed entra ufficialmente nell’Olimpo della musica. Più che una novità è una conferma, certo, ma è pur sempre un’ottima notizia per la musica al femminile, la vera protagonista della serata di Manchester. Sul palco della Co-Op Live Arena una splendida Rita Ora, che partecipa per la terza volta alla notte della musica, la prima in veste di conduttrice: precisa, divertente, mai eccessiva: la cantautrice inglese di origini kosovare è perfetta nel ruolo di host. Anche quando ricorda, con la voce rotta dall’emozione, l’amico e collega Liam Payne, scomparso tragicamente lo scorso 16 ottobre.

Ringraziamenti, molti ed entusiasti, sono quelli di Benson Boone, artista americano che nella notte di MTV ha il difficilissimo compito di dare inizio alla serata: è suo lo show di apertura, energico e romantico allo stesso tempo, con l’immancabile Beautiful Things, brano che l’ha fatto conoscere anche in Europa. Prima di salire sul palco, proprio sul red carpet, abbiamo avuto modo di parlare un po’ dei suoi progetti futuri: Benson, ancora incredulo ed entusiasta per la candidatura ai Grammy, ci ha raccontato che l’anno prossimo pubblicherà un nuovo album. E soprattutto verrà in Italia. A Manchester, dopo la sua performance, sale sul palco per ricevere il premio per Best New: nel suo breve discorso, ricorda il ruolo del suo manager, che ha sempre creduto moltissimo nella capacità di Benson. Non sbagliava: Benson si sta prendendo tutto.

Rita, Taylor ma soprattutto Tyla, popstar sudafricana che giorno dopo giorno sta prendendo a morsi il successo: perfetta nel ruolo di giovane star della musica, è incredula quando riceve ben tre riconoscimenti, di cui uno consegnato da una leggenda: LL COOL J. Tyla, ma anche The Warning, band al femminile che sale sul palco e conquista a suon di rock ogni singolo presente, Neneh Cherry e Mabel, mamma e figlia insieme per premiare Eminem: il rapper di Detroit non c’è, ma in un breve video ringrazia chi l’ha votato e soprattutto i fan in tutto il mondo.

Busta Rhymes, il rapper è Global Icon (e svela che arriverà un nuovo album)

Come del resto ha fatto nella sua carriera un mito del rap: Busta Rhymes, premiato come Global Icon 2024: “Non avevo mai ricevuto un premio da MTV – Ok, sono un’icona, yes” dice in un lungo discorso di ringraziamento, in cui cita spesso anche l’amico LL COOL J. La performance di Busta Rhymes? Iconica, Ça va sans dire. Anche perché porta sul palco della Co-Op Live anche il brano I Know What You Want, che ha anche la voce di Mariah Carey (canzone del 2002 ma dal vivo suona sempre benissimo!)

La bellezza di Raye

Suona alla perfezione il rap di Busta, canta meravigliosamente Raye, cantautrice britannica che nel suo show agli EMAs ci fa capire cosa significa saper cantare bene, fare musica di qualità e nel contempo bella, bella musica: è suo uno dei concerti più belli della serata, senza alcun dubbio. “Grazie MTV per avermi dato questo palco” dice la cantautrice al termine dello show, prima di fare spazio ad un altro protagonista, visto tempo fa come Underdog della musica, ma che sta raggiungendo vette importanti: Peso Pluma, artista messicano che negli ultimi mesi ha registrato solo date sold out del suo tour. Senza prestare attenzione ai tantissimi riconoscimenti ricevuti.